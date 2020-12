Renata Vasconcellos, apresentadora do 'Jornal Nacional', curte férias no litoral

A apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos - (Foto: Instagram/@renatavasconcellosoficial)

A apresentadora do Jornal Nacional, da TV Globo, Renata Vasconcellos, está em férias até o final do mês. A jornalista e William Bonner estão fora da atração até o dia 28 e estão sendo substituídos por André Trigueiro e Ana Luiza Guimarães. Férias", escreveu Renata na legenda da foto de uma praia. No entanto, o destino não foi revelado pela apresentadora.

"Já sentindo sua falta no JN! Aproveite as merecidas férias", comentou um fã. "Feliz Férias, Renata! Você merece", disse uma seguidora de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Outros tentaram descobrir o local de descanso da jornalista: "Tá com cara de Bahia (risos)".

Na sequência de quatro fotos na rede social, além do mar e da areia da praia, Renata Vasconcellos publicou imagens de uma tartaruga marinha, de uma sobremesa, com uma espécie de sorvete de creme em uma casca de coco, e de um maiô preto estendido por cima de uma toalha.