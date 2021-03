Regiane Tápias, da TV Gazeta, retira tumor na tireoide

Regiane Tápias, 42, retirou um tumor na tireoide nesta quinta-feira, 11, no Hospital Albert Einstein - (Foto: Reprodução Instagram / @regianetapias)

Regiane Tápias, de 42 anos, passou por cirurgia para retirada de um tumor na tireoide, descoberto ainda na fase inicial. A apresentadora do Revista da Manhã, da TV Gazeta, compartilhou nas suas redes sociais fotos da sua recuperação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e escreveu um texto demonstrando confiança no tratamento e agradecendo aos que estão ao seu lado.

"Cada cicatriz, uma história pra contar. Agradeço a mais essa marca da vida! Marcas que não me deixam esquecer a quantidade de bênçãos que recebo em cada uma delas, pois é sempre necessário vermos o copo meio cheio", afirmou a jornalista.

Regiane contou que, apesar de parecer assustador, está confiante na sua plena recuperação. "A palavra tumor assusta, mas sinto profunda gratidão em ser na tireoide e em encontrá-lo em fase inicial", escreveu, agradecendo também ao marido Maurício Santos e às pessoas que a acompanham e torcem por ela.

"Agradeço também ao meu amado marido, que está comigo em todos os momentos me cobrindo de carinho! À minha imensa rede de apoio, minha incrível família, meus preciosos amigos, à vocês que me deram uma base de amparo emocional enorme", declarou.

A apresentadora finalizou seu relato emocionada: "escrevo esse texto agora muito emocionada porque peço à Deus, de todo coração, ter a coragem e a oportunidade de retribuir todo privilégio que reconheço que facilitam muito a minha jornada!".

Contratada da TV Gazeta desde 2006, Regiane começou no BestShop TV e desde 2012 apresenta o programa Revista da Manhã. Por causa da cirurgia, a apresentadora ficará afastada por duas semanas e está sendo substituída por Pâmela Domingues, junto com Leão Lobo.