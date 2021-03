Quarta temporada da série 'Irmão do Jorel' ganha data de estreia

Cena da quarta temporada da série 'Irmão do Jorel' - (Foto: Estadão/Cartoon Network )

Pronto, a espera acabou. A aguardada quarta temporada da série Irmão do Jorel tem data de estreia revelada. Será no dia 2 de abril, às 21h, no Cartoon Network. Mas, atenção: antes da exibição dos novos episódios, o canal preparou uma maratona com seleção de episódios da temporada anterior.

Ao todo, a nova temporada de Irmão do Jorel terá 26 episódios, mas só 13 estreiam nessa primeira leva em abril. O primeiro a ser exibido é Em Busca do Edson Perdido, mais o curta-metragem Edzone, produzido por Alexis Moyano.

Uma das animações brasileiras de maior sucesso e distribuída para outros países, Irmão do Jorel conquistou a criançada, mas também caiu nas graças dos mais grandinhos. Em cada episódio, acompanhamos o cotidiano de uma família, excêntrica por sinal, que vive no Brasil dos anos 1980.

Criada por Juliano Enrico, a premiada série Irmão do Jorel mostra as aventuras desse menino, o protagonista, que não sabemos o nome, apenas que ele é o tal do irmão do Jorel. Ele vive à sombra desse seu irmão, que é tão famoso na escola, no bairro, que faz com que ninguém chame o trate pelo seu nome, só o chamando de irmão do Jorel.

Todos os personagens da série têm alguma característica específica, que faz com que ganhem destaque. Entre eles, uma das paixões dos fãs e das redes sociais é, sem dúvida, a Vovó Juju. Uma senhorinha amável, simples, sem maldade alguma e que ama cuidar e alimentar a família e os netos, especialmente o irmão do Jorel, sempre tendo a oferecer um delicioso abacate.

Os episódios seguintes serão apresentados todas as quartas-feiras, às 17h45, a partir do dia 7.

Personagens da série Irmão do Jorel:

Irmão do Jorel

Lara

Steve Magal

Jorel

Vovó Juju

Gesonel

Ana Catarina

Vovó Gigi

Seu Edson

Dona Danuza

Nico