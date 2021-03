Projota é eliminado do 'BBB 21' com 91,89% dos votos do público

O rapper Projota, eliminado do 'BBB 21' com 91,89% de rejeição do público - (Foto: Instagram/@bbb)

Projota foi o sexto eliminado do Big Brother Brasil 21 na noite desta terça-feira, 16. Ele obteve 91,89% dos votos do público, índice de rejeição semelhante ao de Lumena, Karol Conká e Nego Di. Thaís recebeu 6,72% dos votos e Pocah, 1,39%. Esta foi a primeira eliminação após o paredão falso, que tirou Carla Diaz do programa e a deixou no quarto secreto por três dias, com direito a assistir os principais momentos dos participantes na casa.

Quando Tiago Leifert anunciou a saída do rapper, Arthur, companheiro de reality, deu um abraço longo no amigo. Fiuk, o líder que o indicou ao paredão, colocou as mãos a boca, demonstrando perplexidade.

Thaís e Pocah foram consideradas, por muitos dentro da casa, como "plantas", ou seja, pessoas que não têm relevância no programa. A saída de Projota fez com que os internautas reagissem sobre o assunto e publicassem diversos memes e piadas.

Sobre a lamentação de Arthur também houve reação. Após a saída de Projota, o participante chorou e preferiu se afastar dos colegas em um dos quartos da casa, visivelmente abalado. Carla Diaz, o par romântico dele no reality, tentou consolá-lo. O comportamento do casal também foi ironizado nas redes sociais.

Depois que saiu do programa, Projota participou de entrevista ao vivo no site GShow e terá, nesta quarta-feira, 17, a tradicional entrevista com Ana Maria Braga, no Mais Você, no quadro Café com o eliminado.