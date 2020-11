Prêmio Jabuti 2020: 'Solo Para Vialejo', de Cida Pedrosa, é o livro do ano

Cida Pedrosa, autora de Solo Para Vialejo, livro do ano no Prêmio Jabuti 2020 - ( Foto: Estadão/Riq de Eça/Cepe Editora )

O Prêmio Jabuti 2020 anunciou seus vencedores na noite desta quinta-feira, 26, em cerimônia virtual apresentada pela jornalista Maju Coutinho. Veja a lista completa abaixo. Solo Para Vialejo, o livro de poemas de Cida Pedrosa, publicado pela Cepe Editora, foi escolhido como o livro do ano em 2020.

O livro Torto Arado, elogiado romance de Itamar Vieira Junior (editora Todavia), ganhou na categoria romance literário. Uma Mulher no Escuro, de Raphael Montes (Companhia das Letras), venceu o prêmio de romance de entretenimento. A Feira Literária das Periferias (Flup) venceu na categoria inovação.

Durante a cerimônia, o presidente da Câmara Brasileira do Livro, Vitor Tavares, citou o projeto Retomada das Livrarias, programa de apoio à entidade para as pequenas livrarias, e diversos livreiros gravaram mensagens de agradecimento e falando sobre a importância dos espaços. "Trabalhamos também pela defesa da não taxação", comentou, lembrando as 1 milhão de assinaturas do manifesto #defendaolivro.

Tavares também defendeu a inclusão da nova categoria do Jabuti, a de romance de entretenimento, dizendo que o objetivo era dar voz e representatividade a autores brasileiros, e não separar literatura canônica da popular.

A homenageada deste ano do Jabuti é a poeta Adélia Prado.

O vencedor de cada categoria recebe R$ 5 mil e a estatueta, exceto na categoria livro brasileiro publicado no exterior, que leva só a estatueta em formato de jabuti. O autor do Livro do Ano ganha R$ 100 mil.

Conheça os vencedores de cada categoria do Prêmio Jabuti 2020:

Eixo Literatura

Conto

Título: Urubus | Autor(a): Carla Bessa | Editora(s): Confraria do Vento

Crônica

Título: Uma furtiva lágrima | Autor(a): Nélida Piñon | Editora(s): Record

Histórias em Quadrinhos

Título: Silvestre | Autor(a): Wagner Willian | Editora(s):

Darkside Books

Infantil

Título: Da minha janela | Autor(a): Otávio Júnior | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Juvenil

Título: Palmares de Zumbi | Autor(a): Leonardo Chalub | Editora(s): Nemo

Poesia

Título: Solo para vialejo | Autor(a): Cida Pedrosa | Editora(s): Cepe Editora

Romance de Entretenimento

Título: Uma mulher no escuro | Autor(a): Raphael Montes | Editora(s): Companhia das Letras

Romance Literário

Título: Torto arado | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia

Eixo Ensaios

Artes

Título: AI-5 50 ANOS - Ainda não terminou de acabar | Autor(a): Gabriel Zacarias, Galciani Neves, Izabela Pucu, Alexandre Pedro de Medeiros, Caroline Schroeder, Carolina de Angelis, Luise Malmaceda, Theo Monteiro, Pedro Borges, Paulo Cesar Gomes, Paulo Miyada e Priscyla Gomes | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake

Biografia, Documentário e Reportagem

Título: Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares: Volume 1 | Autor(a): Laurentino Gomes | Editora(s): Globo Livros

Ciências

Título: Futuro presente: o mundo movido à tecnologia | Autor(a): Guy Perelmuter | Editora(s): Companhia Editora Nacional

Ciências Humanas

Título: Pequeno manual antirracista | Autor(a): Djamila Ribeiro | Editora(s): Companhia das Letras (vencedor)

Ciências Sociais

Título: 130 anos: Em busca da República | Autor(a): Edmar Bacha, José Murilo de Carvalho, Joaquim Falcão, Marcelo Trindade, Simon Schwartzman e Pedro Malan | Editora(s): Intrínseca

Economia Criativa

Título: Ecochefs: parceiros do agricultor | Autor(a): Instituto Maniva | Editora(s): Senac Rio

Eixo Livro

Capa

Título: Penitentes - Dos ritos de sangue à fascinação do fim do mundo | Capista: Luisa Malzoni, Isabel Santana Terron e Beatriz Matuck | Editora(s): Tempo d'Imagem

Ilustração

Título: Cadê o livro que estava aqui? | Ilustrador(a): Jana Glatt Rozenbaum | Editora(s): FTD Educação

Projeto Gráfico

Título: Arquiteturas contemporâneas no Paraguai | Responsável: Maria Cau Levy, Christian Salmeron, Ana David e André Stefanini | Editora(s): Escola da Cidade e Romano Guerra Editora

Tradução

Título: Bertolt Brecht: Poesia | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva

Eixo Inovação

Fomento à Leitura

Título: FLUP - Festa Literária das Periferias | Responsável: Julio Ludemir

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: Lorde | Editora(s): Grupo Editorial Record, Two Lines Press