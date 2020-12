Polêmico, Keith Richards completa 77 anos

Keith Richards em show dos Rolling Stones em Marseille, na França, em junho de 2018 - ( Foto: Estadão/Boris HORVAT/AFP )

Eleito o quarto melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stone, o britânico Keith Richards, mundialmente conhecido pelos seus riffs e por integrar há quase 60 anos os Rolling Stones ao lado de Mick Jagger, Ron Wood e Charlie Watts, completa 77 anos nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro. Muitas histórias marcam a vida do guitarrista.

Relembre 10 frases polêmicas de Keith Richards, o stone mais desencanado:

1. "O rock'n'roll é o mais importante. O sexo e as drogas foram apenas coisas que aconteceram comigo no meio do caminho."

2. "No banco de trás daquele Bentley, em algum lugar entre Barcelona e Valência, Anita (Pallenberg, então noiva do guitarrista Brian Jones) e eu nos olhamos. A atração foi enorme e, de repente, estávamos juntos."

3. "Na noite em que Patti (Hansen, mulher de Keith desde 1983) me apresentou à sua família, peguei a guitarra e toquei Malagueña. Uma de suas irmãs me disse: 'Acho que você bebeu demais para tocar isso'. Quebrou o clima, falei 'chega!' e quebrei a guitarra na mesa. Mas o surpreendente é que ninguém se ofendeu. Pode ser que tenham ficado desconcertados, mas todo mundo estava um pouco alto."

4. "Para ser sincero, eu nunca tive problema com as drogas; só com a polícia. Minha vida foi dedicada a evitar problemas, mas, mesmo assim, me meti em muitos deles."

5. "Durante dez anos, fui o primeiro da lista de quem seria o próximo a morrer. Fiquei decepcionado quando caí no ranking. Uma vez, um médico me disse que me restavam seis meses de vida, mas fui ao enterro dele. Os obituários me interessam muito ultimamente. Mas não confio nos médicos."

6. "Eu ainda não pus a morte na minha agenda. Eu não quero encontrar meu velho amigo Lúcifer ainda. Ele é o cara com quem eu vou me encontrar, né? Eu com certeza não vou lá para cima."

7. "As grandes músicas são escritas a sós. Elas o arrastam pelo nariz ou pelas orelhas. É importante não interferir demais nisso. Ignore a inteligência, ignore tudo; somente a siga para onde ela vai levá-lo."

8. "A coisa mais estranha que eu já tentei cheirar? Meu pai. As cinzas do meu pai. Ele foi cremado e eu não pude resistir a misturá-lo com um pouco de pó (cocaína). Meu pai não se importaria. E desceu muito bem. Eu ainda estou vivo."

9. "Eu diria ao gênio da lâmpada que fizesse alguma coisa pelos outros. Ajude os africanos, ajude quem se odeia entre si. Ajude-os a superar seu ódio. Eu não preciso de nada. Tenho o suficiente. Use meu desejo com os outros."

10. "As únicas coisas que Mick (Jagger) e eu discordamos são sobre a banda, a música e o que fazemos."