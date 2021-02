Pizzarias de Campo Grande oferecem descontos se Karol Conká for eliminada do BBB21

A cantora Karol Conká está 'emparedada' - (Foto: Divulgação/Rede Globo)

Desde que a rapper Karol Conká foi anunciada no paredão com Gilberto e Arthur, o que não faltou foram memes nas redes sociais dando como certa a saída da rapper da casa mais vigiada do Brasil. Pensando nisso, alguns estabelecimentos comerciais estão criando formas para interagir com o público, oferecendo descontos e até pizza de graça caso a sister seja eliminada do reality.

Na pizzaria Forneria 67 o desconto é garantido caso a sister seja eliminada da casa mais vigiada do Brasil. Se a porcentagem de eliminação for mais de 80%, a pizza de calabresa da casa estará com 30% de desconto.

Já no Pai da Pizza o negócio foi mais radical. A pizzaria vai presentear a primeira pessoa que acertar a porcentagem da eliminação de Karol com uma pizza grande. As regras para participar estão publicadas na conta do Instagram da pizzaria.

Karol Conká já havia escapado do paredão em uma prova bate-volta, e quase escapou do paredão desta semana, mas foi indicada pela líder Sarah Andrade e acumula grandes possibilidades de deixar o reality nesta terça-feira (23). A princípio, a líder indicaria o cantor Projota para o paredão mas acabou mudando de ideia e indicando a cantora, que deixou de vetar Sarah na prova do líder.

Ao longo de sua trajetória no reality, a rapper se envolveu em uma série de polêmicas logo nas primeiras semanas do programa e acabou sendo ‘cancelada’ na internet. Muitos ficaram chocados com as atitudes da curitibana no BBB 21 e o que não falta é torcida para a saída da sister.

Na maioria dos comentários, os fãs do reality acreditam que a cantora será eliminada com mais de 90% dos votos. Essa inclusive, tem sido uma grande dúvida do público. Será que Karol vai superar os 98,76% de rejeição de Nego Di, último eliminado da edição e recordista de rejeição do programa? As votações ainda abertas no site do GShow.