Pastor traz mensagem de encontro de amor, paz e sabedoria com Jesus em evento na Capital

Através de um chamado de Deus, o até então advogado Deive Leonardo decidiu transformar sua vida, seguir um caminho dentro da Igreja e mundo afora. Aos 29 anos, se transformou no youtuber com o maior canal de pregação individual do mundo. Com mais de 155 milhões de visualizações e mais de 3,2 milhões de inscritos, a ferramenta é o mais importante meio utilizado pelo pastor para a salvação e renovação dessa geração. Agora esta experiência de vida será apresentada em Campo Grande no dia 28 de novembro no encontro o “O Melhor Dia da Minha Vida”. A promoção é de Pedro Silva e Jamelão e o evento acontece as 20h no Ginásio Dom Bosco.

O pastro lembra que foram cinco anos dedicados à faculdade de direito. Por dois anos trabalhou como vendedor e por mais dois anos como bancário. Mas, Deive Leonardo, sentiu que não era aquilo que o fazia verdadeiramente feliz. Encontrou então seus maiores desafios: acreditar que seria capaz de mudar sua vida profissional, conquistar a aceitação de todos a sua volta e enfrentar um longo caminho até chegar a sua real missão. Deive abriu mão de sua profissão como advogado ao descobrir que poderia ser um agente de transformação na vida das pessoas, através da palavra de Jesus. Passou então a se dedicar exclusivamente ao ministério.

Casado com Paula Martins e pai de João Leonardo e Noah Leonardo, desde o início teve grande incentivo da esposa. Também advogada, Paula nunca duvidou nem hesitou em apoiar a nova carreira do marido. Mas, Deive confessa que no início encontrou um pouco de resistência por parte de seus pais: “Fui o primeiro da família a concluir o ensino superior! Eu e minha esposa somos formados em direito, então existia uma expectativa muito grande com relação à profissão na área”. No entanto, ao ver o grande desempenho do filho, ao ministrar a palavra de Deus, seus pais entenderam que ele estava fazendo o que amava, passando a transformar vidas e se tornaram grandes incentivadores do filho.

Conhecido nas redes sociais como um grande pregador, carregando palavras de paz, o pastor foi capacitado por Deus, sendo seu ministério totalmente focado a atingir jovens e adolescentes. Todo conteúdo é desenvolvido visando este público, desde sua linguagem na ministração da palavra, a forma que desenrola o discurso e divulgação em redes sociais, produzindo vídeos para o YouTube. "Chegou o tempo que minha geração irá produzir frutos, pois estamos vivendo uma geração que ser cristão se tornou um mero título. Precisamos de frutos que permaneçam, não de rótulos que nos diferenciem, sem que exista uma real diferença.", analisa Deive Leonardo.

Focado nesta missão, se dedicou e percebeu que seu trabalho estava tendo alcance ao receber contato de centenas de agradecidas pessoas que viram suas vidas transformadas, através da palavra de Deive Leonardo. Esse número cresceu e continua se expandindo a cada dia. Atualmente milhares de pessoas estão conectadas diariamente ao fervor do pastor e youtuber.

No Instagram, mais de 5 milhões de pessoas acompanham, curtem e compartilham as mensagens de força, superação e otimismo.

Evento

Neste Evento, o pastor Deive Leonardo proporcionará um momento repleto de palavras, reflexões e conforto diante daquilo que mais incomoda quem o escuta. O Melhor Dia da Minha Vida é pensado para todos aqueles que precisam esquecer as pedras do caminho e olhar para frente com mais perseverança e alegria.

Uma das maiores preocupações do Deive é a salvação de almas. Neste transformador encontro com o pastor, as pessoas poderão enxergar a real necessidade e existência de Jesus em suas vidas.

Os ingressos podem ser adquiridos no stand do Comper Jardim dos Estados com informações nos telefones (067) 9 9296-6565 e (067) 3326 – 0105 ou pela internet no site www.ingressodigital.com.