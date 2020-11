'Órfãos da Terra' e 'Ninguém Tá Olhando' levam o Emmy internacional 2020

Cena da novela 'Órfãos da Terra' com Jamil (Renato Goes), Laila (Julia Dalavia) e Dalila (Alice Wegman). Novela venceu a categoria do Emmy Internacional 2020 - ( Foto: Victor Pollak/ Globo)

A novela brasileira Órfãos da Terra venceu a categoria de telenovela no Emmy Internacional 2020, cujos ganhadores foram anunciados nesta segunda-feira, 23. A série Ninguém Tá Olhando, dirigida por Daniel Rezende, ganhou o prêmio de melhor comédia. A cerimônia de entrega do prêmio ocorreu de maneira totalmente virtual, transmitida desde Nova York.

O Emmy Internacional 2020 foi apresentado pelo ator Richard Kind. Brasil e Reino Unido dominaram a lista de indicados ao Emmy Internacional de 2020, com sete obras selecionadas pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão. Ao todo, produções de 20 países estavam na lista de indicações.

Veja abaixo os vencedores (em negrito) e os indicados ao Emmy Internacional 2020:

PROGRAMA DE ARTE

Jake and Charice

NHK

Japão

Refavela 40

HBO Brasil / Conspiração

Brasil

Vertige de la Chute (Ressaca)

Babel Doc / France Televisions

França

Why do we Dance?

Sky Arts Production Hub

Reino Unido

MELHOR PERFORMANCE POR ATOR

Billy Barratt em Responsible Child

Kudos / 72 films

Reino Unido

Guido Caprino em 1994

Sky / Wildside / Beta Film

Itália

Raphael Logam em Impuros - Temporada 2

The Walt Disney Company / Barry Company

Brasil

Arjun Mathur em Made in Heaven

Excel Media & Entertainment LLP / Tiger Baby Productions

Índia

MELHOR PERFORMANCE POR ATRIZ

Emma Bading em Play

Sappralot Productions / Tellux Next / BR / ARD Degeto

Alemanha

Andrea Beltrão em Hebe

Globo / 20th Century Fox Brazil / Hebe Forever / Labrador Filmes / Loma Filmes / Warner Bros

Brasil

Glenda Jackson em Elizabeth is Missing

STV Productions

Reino Unido

Yeo Yann Yann em Invisible Stories

HBO Asia / Birdmandog

Singapura

Comédia

Back to Life

SHOWTIME Presents / Two Brothers Pictures Ltd.

Reino Unido

Fifty

EndemolShine Israel

Israel

Four More Shots Please

Pritish Nandy Communications Limited

Índia

Ninguém tá Olhando

Gullane Entertainment / Netflix

Brasil

DOCUMENTÁRIO

El Testigo

Caracol Television

Colômbia

For Sama

Channel 4 News / ITN Productions / PBS Frontline

Reino Unido

Granni-E-minem

Korean Broadcasting System

Coreia do Sul

Terug naar Rwanda (Back to Rwanda)

De Chinezen / VRT

Bélgica

SÉRIE DRAMÁTICA

Charité 2- Temporada 2

UFA FICTION GmbH

Alemanha

Criminal UK

Idiotlamp Productions / Netflix

Reino Unido

Delhi Crime

Ivanhoe Pictures / Golden Karavan / Poor Mans Productions / Netflix

Índia

El Jardín de Bronce - Temporada 2

HBO Latin America Originals / Pol-ka

Argentina

PROGRAMA EM LÍNGUA NÃO-INGLESA DOS ESTADOS UNIDOS

20th Annual Latin GRAMMY® Awards (empate)

Univision / The Latin Recording Academy

Estados Unidos

La Reina del Sur - Temporada 2 (empate)

Telemundo Global Studios / Netflix / AG Studios Colombia / Diagonal TV / Argos

Estados Unidos

No te Puedes Esconder

Telemundo Global Studios / Netflix

Estados Unidos

Preso No.1

Telemundo Global Studios / Keshet

Estados Unidos

PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO SEM ROTEIRO

Canta Comigo

Rádio e Televisão Record S.A. / Endemol Shine

Brasil

Folkeopplysningen (The Public Enlightenment)

Teddy TV

Noruega

MasterChef Tailândia - Temporada 3

Heliconia H Group Company Limited

Tailândia

Old Peoples Home for 4 Year Olds

Endemol Shine Australia

Austrália

SÉRIES CURTAS

Content

Ludo Studio

Australia

#martyisdead

Bionaut / MALL.TV / cz.nic

Czech Republic

Mil Manos por Argentina

Storylab / Atomic Lab / Flow

Argentina

People Like Us - Temporada 2

Action for AIDS Singapore / Cheo Pictures / Pilgrim Pictures

Singapura

TELENOVELA

Chen Xi Yuan (Love And Destiny)

Gcoo Entertainment Co. Ltd. / iQIYI

China

Na Corda Bamba

Plural Entertainment Portugal

Portugal

Órfãos da Terra

Globo

Brasil

Pequeña Victoria

Viacom International Studios / Oficina Burman

Argentina

FILME DE TV/ MINISSÉRIE

LEffondrement (The Collapse)

ET BIM / STUDIO+ / CANAL+

França

Elis - Viver é Melhor que Sonhar

Globo / Globo Filmes / Bravura Cinematografica / Academia de Filmes

Brasil

The Festival of the Little Gods

Tohoku Broadcasting

Japão

Responsible Child

Kudos / 72 films

Reino Unido