'Orações são bem vindas', declara Duda Nagle ao citar mãe com covid-19

A jornalista Leda Nagle, que está com coronavírus - ( Foto: Estadão/Instagram @ledanagleoficial )

Duda Nagle usou as redes sociais neste domingo, 22, para falar sobre o estado de saúde da mãe, que está com o novo coronavírus. A jornalista Leda Nagle, de 69 anos, está internada no Rio de Janeiro.

"Estamos muito bem e ela está melhorando bastante a cada dia, fazendo todos os tratamentos com o maestro Roberto Zeballos e estou junto dando o suporte aqui no hospital pra, se Deus quiser, vencermos mais essa guerra contra a covid19. Rezas e orações são muito bem vindas. Muito obrigado pela força e apoio de todos", escreveu Duda no perfil oficial dele no Instagram.

O ator também publicou na rede sociais uma foto de quando era pequeno, no colo de Leda. "Essa é uma das minhas fotos de infância favoritas, no meu aniversário, vestido de Lion, dos Thundercats, mas estava frio e o herói precisou de um casaquinho e um colo da mamãe pra cantarmos os parabéns. Minha mãe sempre guerreira e batalhadora me criando e dando exemplos de força, resiliência e superação e agora não está sendo diferente. Em breve voltaremos mais fortes. Te amo mãe!", concluiu.