Carnaval 2021: Olodum confirma que terá live durante os festejos

A banda Olodum, que fará live durante o carnaval 2021 - ( Foto: Estadão/Instagram )

O carnaval foi cancelado das ruas em 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. Porém, isso não impede artistas do segmento de organizarem produções durante os festejos. O grupo Olodum, que tem mais de 40 anos de estrada, decidiu que irá fazer uma transmissão, ao vivo.

"A estagiária não sabe guardar segredo de vocês! Avisa pra todo mundo que vai rolar 'Live de Carnaval' do Bloco Olodum. A produção que me perdoe, mas notícia boa tem que ser compartilhada e a propósito quero ver todo mundo compartilhando essa notícia hein?', diz a publicação no perfil oficial do grupo no Instagram. Informações sobre data e horário das apresentações ainda não foram divulgadas.

Ivete Sangalo e Claudia Leitte também estudam fazer "lives" durante o carnaval. O cantor Bell Marques já adiantou aos fãs nas redes sociais que haverá transmissão ao vivo no domingo, dia 14 de fevereiro.