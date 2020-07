Obra atemporal

A comemoração contará com lives feitas pelos atores da versão cinematográfica da obra de Ziraldo - (Foto: Reprodução)

O tempo realmente passa muito rápido. Este ano, o clássico livro Menino Maluquinho, de Ziraldo, completa 40 anos e sua versão cinematográfica, 25. Para comemorar as efemérides, os atores Patricia Pillar e Samuel Costa participam de lives sobre a obra, que serão transmitidas pelo Instagram da Quimera Filmes (@quimerafilmes).

A primeira será realizada nesta terça, 21, às 20h, com Samuel Costa, que deu vida ao inquieto Menino Maluquinho, e, na terça, que vem, dia 28, no mesmo horário, Patrícia Pillar, que fez a mãe do protagonista, estará conversando sobre a produção.

A apresentação será do diretor do filme Helvécio Ratton.

