No Critics' Choice 2021, 'Nomadland' vence como melhor filme

Frances McDormand em cena de 'Nomadland', de Chloé Zhao - (Foto: Cor Cordium Productions)

Termômetro para o Oscar, a edição 2021 do Critics' Choice Awards foi realizado no domingo, 7, totalmente online e premiando os melhores no cinema e na televisão. A apresentação ficou por conta, novamente, do comediante Taye Diggs, que surgiu de forma virtual, ressaltando o momento que vivemos em meio à pandemia do coronavírus.

E o grande vencedor da noite foi Nomadland, de Chloé Zhao, que ganhou como Melhor Filme e Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Cinematografia. O longa-metragem A Voz Suprema do Blues conquistou três categorias, sendo um deles, o de melhor ator para Chadwick Boseman.

Nas premiações para TV, o destaque forma duas produções da Netflix: The Crown conquistou os prêmios de Melhor Série Dramática e O Gambito da Rainha, Melhor Minissérie. As duas produções acumularam ao todo quatro prêmios.

Eleito e Melhor Filme em Língua Estrangeira, Minari - Em Busca da Felicidade é uma produção americana, mas tem boa parte dos diálogos em coreano. No elenco está o pequeno Alan Kim, de 8 anos, que emocionou a todos ao ser premiado como Melhor Jovem Ator por sua atuação no filme. Chorando, o garoto agradeceu pela premiação inesperada.

Uma das apostas do momento, a atriz Zendaya, que é protagonista do filme Malcolm & Marie e da série Euphoria, recebeu um prêmio especial em consideração ao seu futuro promissor.