No aniversário de Neil Armstrong, vamos viajar à Lua através dos filmes

Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua, morreu em 2012. Seus filhos decidiram leiloar a placa do pai - (Foto: NASA)

Completam-se nesta quarta, 5, 90 anos do nascimento de Neil Alden Armstrong em Wakaponeta, uma cidadezinha no interior de Ohio. O ano era 1930, os Estados Unidos haviam ingressado na depressão econômica que lançou milhões ao abandono e ao desemprego. Sonharia o menino com epopeias espaciais? Pois ele cresceu para se tornar, em 21 de julho de 1969, o primeiro homem a pisar na Lua. Vale lembrar, até como homenagem a Armstrong - ele morreu em 2012, aos 82 anos - um pouco dessa história extraordinária que o cinema ajudou a celebrar. Vamos viajar à Lua - através dos filmes. E se você sentir falta de clássicos da ficção científica (2001, Solaris, Gravidade), atenção - nossa prioridade é a Lua.

'Viagem à Lua'

O marco zero da ficção cinematográfica, em 1902. Os irmãos Lumière haviam criado o cinematógrafo como um invento científico. Não viam muito futuro nele. Foi preciso que um mágico, Georges Méliès, visse na nova máquina o seu potencial para contar histórias e fazer sonhar. E ele começou apostando alto - uma viagem à Lua. O foguete aterrissa - alunissa? - no olho do ser celeste e há uma ruidosa recepção pelas seleniotas. Tudo rudimentar, mas ainda hoje, 118 anos depois, divertido.

'A Mulher na Lua'

Fritz Lang já criara Metrópolis, em 1926, quando decidiu avançar na ficção científica. Dois anos mais tarde, seu fascínio pelo fantástico levou-o a contar essa história original de sua então mulher, Thea Von Harbou. Cientistas descobrem a existência de ouro na Lua e organizam expedição. Matam-se pela cobiça e restam um homem e uma mulher, os novos Adão e Eva para um recomeço da humanidade. Para criar suspense, Lang inventou a contagem regressiva que depois foi adotada nos lançamentos espaciais.

'No Assombroso Mundo da Lua'

Pouca gente lembra-se que Robert Altman, antes da consagração proporcionada por MASH, de 1970, realizou essa odisseia no espaço. No filme de 1967, e na tentativa extrema de superar os soviéticos, a Nasa lança um astronauta numa aventura solitária, sem garantia de retorno. Ele tem de sobreviver no satélite inóspito até que chegue alguma Apollo para resgatá-lo. James Caan e Robert Duvall lideram o elenco. Será que Francis Ford Coppola viu o Altman antes de escalá-los para o primeiro O Poderoso Chefão?

'Capricórnio Um'

Vamos misturar um pouco as coisas. Sempre houve teorias conspiratórias de que a Missão Apollo não tenha sido exatamente daquele jeito e a descida de Neil Armstrong na Lua teria sido encenada por ninguém menos que Stanley Kubrick - após o clássico 2001, Uma Odisseia no Espçaço. Em 1977, Peter Hyams resolveu ficcionalizar a conspiração. Impossibilitada de realizar o desembarque em Marte, a Nasa tenta enganar a opinião pública fazendo uma encenação em estúdio. Um jornalista investiga e o resultado é um suspense infernal no desfecho. O tipo do filme que sumiu na noite dos tempos e que hoje talvez fosse acusado de fake, alarmista e outras coisas mais. Mas é bem impressionante.

'Os Eleitos'

O maior filme sobre corrida espacial - o clássico 2001, de Stanley Kubrick, é sobre outra coisa. A Guerra Fria no espaço. A criação do programa Apollo para concorrer com os soviéticos, os pilotos selecionados para serem os primeiros astronautas. As etapas do programa. Os astronautas e suas mulheres. A obra-prima de Philip Kaufman e um dos maiores, infelizmente não reconhecido como tal, filmes dos anos 1980.

'Apollo 13'

A terceira missão tripulada da Nasa à Lua. "Houston, temos um problema." O que poderia ter sido um fracasso vira uma afirmação do engenho humano. Do desastre ao triunfo - o título no Brasil. Os astronautas a bordo, liderados por Tom Hanks, a equipe em Terra, as famílias em desespero. O esforço para superar os problemas e trazer os astronautas a salvo. Ron Howard colheu merecido sucesso de público e crítica em 1995.

'Os Cowboys do Espaço'

Os velhos caubóis - Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, James Garner, Donald Sutherland - que se unem numa missão de resgate. Um Clint de 2000, exercitando a tendência sacrificial que se tornou cada vez mais forte em seu cinema. A terra vista da Lua, o final com a voz de Frank Sinatra - Fly Me To the Moon.

'Moon/Lunar'

Sam Rockwell como o astronauta solitário que cumpre uma jornada de três anos na Lua em companhia de um robô (a voz de Kevin Spacey). Às vésperas de encerrar a missão e voltar à Terra, ele sofre uma vertigem e se defronta com seu clone dentro da nave. Terá enlouquecido? É parte da missão? Terror no espaço - Duncan Jones assina o verdadeiro pesadelo, filme de 2009.

'Estrelas Além do Tempo'

Em plena Guerra Fria, a história - em Terra - das matemáticas negras que fizeram a diferença na corrida espacial. Como elas enfrentaram o preconceito e alcançaram reconhecimento. Theodore Melfi dirige, Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monae interpretam e, quem acha a história fantasiosa e otimista, tem de saber que a ficção foi um pouco atenuada, sob pena de parecer inverossímil.

'O Primeiro Homem'

Após o sucesso de Whiplash - Em Busca da Perfeição e La La Land - Cantando Estações, Damien Chazelle, em 2018, não obteve muita repercussão com essa reconstituição ficcionalizada da incrível jornada de Neil Armstrong até a Lua. O motivo secreto - o drama familiar - que o fez concluir o desafio de ser o primeiro homem na Lua. Um homem contra a Nasa, o mundo, em busca de Deus - da perfeição? Ryan Gosling é quem faz o papel, mas Claire Foy, como sua mulher, rouba a cena. É magnífica.