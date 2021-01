Nego Di é o primeiro líder do 'BBB21' e vai indicar alguém para o Paredão

Nego Di estreia o trono e a coroa como o primeiro líder do 'BBB21' - (Foto: Reprodução / Globoplay)

A primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 21 aconteceu na noite desta quinta-feira, 28, e mostrou que a dupla Nego Di e Lucas está imbatível. Após vencer a Prova de Imunidade na estreia do programa, os brothers dividiram o prêmio de ontem: Nego Di ficou pegou a liderança e Lucas, que já estava imune, ficou com os R$ 10 mil. "Duas vitórias de Lucas e Nego Di. É 'os guri'", brincou Tiago Leifert.

A primeira missão do líder foi dividir a casa em dois grupos. Na equipe Vip está o parceiro Lucas, além de Camilla, João, Pocah, Karol, Projota, Viih Tube, Lumena e Gilberto. Os outros ficaram na Xepa: Rodolfo, Fiuk, Carla Diaz, Sarah, Kerline, Juliette, Caio, Arthur, Thaís e Arcrebiano.

Nego Di justificou as suas escolhas dizendo que priorizou as mulheres e as pessoas negras na casa. "Eu quis dar prioridade mais para as meninas e, pensando assim, eu estou pensando em ideologias. Aquelas paradas que a gente conversou. Até se eu pudesse ceder o meu lugar eu cederia, eu acho que vocês tem que dormir melhor. Mas começou o jogo", afirmou o líder.

A segunda missão será indicar um nome para o primeiro paredão. Em conversa com Lucas antes da prova, Nego Di já deu indicações que se vencesse iria indicar Kerline. Mais tarde, já no Quarto do Líder, voltou a falar com o amigo, dizendo que estava em dúvida: "vou te dizer que vou indicar ela, acho. Só que estou com pena. Acho que tem muita pressão nela. Mas se eu não indicar, a casa vai votar", avaliou.

Como foi a prova

Na prova do líder, as duplas tiveram que montar um quebra-cabeça com a imagem de um QR code. Um participante recolhia as peças em caixas por um circuito e as entregava ao seu parceiro, que ia montando. Quem montasse primeiro e apertasse o botão, venceria a prova.

A dupla Projota e Arthur poderia ter vencido, mas o rapper saiu comemorando ao finalizar o quebra-cabeça e esqueceu de apertar o botão. "Eu terminei de montar primeiro e saí igual o Cristiano Ronaldo. Eu esqueci de apertar o botão", lamentou Projota.