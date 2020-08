Nasce filha de Scarlett Byrne, de 'Harry Potter', e Cooper Hefner

Cooper Hefner, herdeiro do dono da revista Playboy, não conseguiu conter a emoção ao acompanhar o nascimento da filha - (Foto: Reprodução)

Cooper Hefner, herdeiro do dono da revista Playboy, não conseguiu conter a emoção ao acompanhar o nascimento da filha, fruto do relacionamento dele com a atriz Scarlett Byrne, de Harry Potter, e publicou uma foto ainda na maternidade em perfil oficial no Instagram.

"Às 17h53 desta tarde (segunda, 24), Scarlett e eu recebemos com boas-vindas nossa filha Betsy Rose Hefner. Estamos encantados com gratidão, amor e alegria", escreveu o empresário.

Betsy nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na tarde de segunda-feira, 24, com 2,8 quilos e o nome dela homenageia Betsy Aldridge-Conrad, avó de Cooper, que morreu no mês passado. Hugh Hefner, dono da Playboy, morreu em 2017.

Já Scarlett Byrne está afastada das redes sociais desde o fim de julho, quando publicou uma foto em que aparece com um vestido cinza, colocando em evidência a gravidez: "36 semanas", escreveu ela na legenda da imagem.