'Não tenho nada a ver com a festa que fizeram na minha casa', diz Elba Ramalho

A cantora Elba Ramalho - ( Foto: Estadão/Instagram@elbaramalho )

Elba Ramalho alega que foi surpreendida na noite desta terça-feira, 29, com a notícia de que a Polícia Militar havia acabado com uma festa clandestina em meio à pandemia do novo coronavírus, que estava sendo dada na casa de praia dela, em Trancoso, na Bahia.

Isso porque a residência está alugada, segundo a cantora, até o dia 4 de janeiro. Os nomes dos responsáveis pelo evento não foram divulgados.

"Estou em Trancoso, hospedada no Club Med, a alguns quilômetros de Trancoso. Minha casa está alugada desde o dia 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro. Isso é de praxe e todos os anos a gente aluga. E eu não sabia que a casa estava tendo uma festa nesta proporção", afirmou.

Elba Ramalho disse que, na hora da festa, ela estava na igreja, na missa, rezando. Ao sair, ela contou que parou para conversar com as amigas e comer um sanduíche vegano. "E comecei a receber mil mensagens, comecei a ler as notícias e fui tentando digerir tudo isso que está acontecendo. Verdadeiramente, é chato", desabafou.

A cantora reconhece que os artistas precisam dar um bom exemplo de conduta, sobretudo em tempos de pandemia de covid-19, quando as aglomerações estão proibidas em alguns lugares ou "não recomendadas" para evitar a propagação ainda maior do coronavírus. "Sou uma pessoa muito responsável comigo, com a minha vida e a vida dos outros. Me esforço para dar um bom exemplo. Eu não sei quem vai responder por isso, mas a polícia parou com a festa que estava acontecendo na minha casa, mas não uma festa feita por mim. Eu não estava presente", garantiu.

No vídeo intitulado "Não julguem sem saber", publicado no Instagram, Elba Ramalho contou que foi até a casa no dia seguinte, mas os inquilinos temporários não estavam lá. A cantora teria levado máscaras aos funcionários do local: "Eu sai e nem conheço direito as pessoas. Sei quem são, mas é um contrato feito através de uma empresa, enfim. É evidente que, em um momento de pandemia, em que as pessoas estão enfrentando dificuldades pelas perdas, pelo medo".

Ela garantiu que não está realizando eventos. "Eu não sabia da festa, não tenho nada a ver com ela. Eu não tenho ido à festas. Fui ontem à inauguração de uma loja, tomei uma taça de vinho e aí já fizeram confusão. Aqui está todo mundo recluso, todo mundo fazendo testes. Mesmo já tendo tido covid, com aticorpos, fui almoçar, fiz um teste na casa das pessoas e está todo mundo se cuidando", concluiu.