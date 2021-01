Morre aos 22 anos, vítima de covid-19, a influenciadora Ygona Moura

Ygona Moura morre após duas semanas internada por Covid-19 - (Foto: Instagram/ @ygona.moura)

A influenciadora digital Ygona Moura faleceu na noite desta quarta-feira, 27, vítima de covid-19. A jovem de 22 anos estava em UTI, entubada e em coma induzido. A informação foi confirmada pela família nesta madrugada pelo Instagram: "Pessoal, perdemos a Ygona".

Nesta semana, Valeria Cardoso, mãe de Ygona, desmentiu rumores de que a filha teria morrido: "Pessoal, aqui é a mãe da Ygona, a Ygona está viva. O estado dela ainda é bem grave, porém estável, graças a Deus", dizia mensagem publicada no Stories do Instagram. "Estamos em oração dia e noite pela vida dela. Informações sobre seu estado de saúde só serão postadas pelo Instagram dela. Qualquer informação que não for por este canal ou postada por mim é fake", dizia o texto.

A rede social da influenciadora também foi usada para dar detalhes do enterro. "A Ygona será sepultada às 11h, no cemitério da Vila Formosa. O caixão será lacrado e só poderá ir apenas 10 familiares" (SIC).

Internada desde o dia 16 no Hospital Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, Ygona Moura ganhou notoriedade ao participar de festas e minimizar a pandemia no início do ano. "Gente, que noite foi essa. Noite de aglomeração com sucesso. Sai de lá quase 8h da manhã. Aglomerei mesmo e recebi bem pra isso", disse Ygona em uma série de vídeos. "Hoje, estou aqui pela Tiradentes, estou caçando um baile, quero aglomerar de novo, estava morrendo de saudade de aglomerar", disse ela, dias antes de ser diagnosticada com covid-19.