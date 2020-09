Mion dá bronca em participantes de 'A Fazenda' e sofre críticas nas redes sociais

O apresentador de 'A Fazenda', Marcos Mion - ( Foto: Estadão/du Moraes / Record TV )

Antes de começar a formação da terceira roça na noite desta terça-feira, 29, em A Fazenda, Marcos Mion fez um alerta aos peões sobre as regras do reality show.

"Vocês estão em um jogo onde existem regras e posições individuais conquistadas devido a performance individual. Essas posições e o que elas representam precisam ser respeitadas", disse o apresentador.

Ele enfatizou que o reality show é um jogo de convivência e que "não existe sociedade que sobreviva em harmonia sem regras". "Um líder tem que ser exemplo de conduta, tanto na convivência quanto no trato dos animais. Só assim o líder que deve dar o exemplo pode cobrar dos outros. No nosso jogo, essa função é de quem coloca o chapéu de fazendeiro. O fazendeiro deve estar a altura do que é esperado da sua posição. Os outros peões precisam disso, por mais que alguns achem que não", ponderou.

Marcos Mion foi além e pegou todos de surpresa quando usou Carol Narizinho como uma "não referência" de líder. "A gente espera que os próximos fazendeiros avaliem a importância desse cargo, tá? Porque ficou claro que a Carol foi o oposto do que eu falei", disse.

Nesse momento, Carol ficou visivelmente abalada com as palavras do apresentador. O discurso de Mion foi questionado nas redes sociais. O perfil do fã clube da participante comentou: "Posicionamento de apresentador não deve ser levado em consideração e deve ser mesclado durante a edição para não acabar influenciando no jogo".

Na manhã desta quarta-feira, 30, Marcos Mion justificou suas palavras durante o programa. "Poxa gente, não adianta me atacar! Vcs estão "matando o mensageiro"! O texto todo de ontem relacionado à Carol foi encomendado e aprovado pela direção do programa. Não é um recado pessoal, uma opinião minha! A direção quis passar esse recado, pois julgou necessário", esclareceu.

O apresentador ressaltou que a produção é que manda no reality: "Eles são os donos do jogo e consideraram a postura de liberar punições e comemorar quando elas chegam, em desacordo com a posição de fazendeiro nesse momento onde eles não têm assistência nenhuma da produção. Quiseram dar o recado pra todos, usando o exemplo dela. Visando ordem".

Marcos Mion deu um recado final aos internautas: "Não me apavorem porque não é nem uma opinião e nem decisão minhas. Eu obedeço ordens. Não é justo me atacar como se eu tivesse surtado e resolvido interferir no jogo. Os donos do jogo que fazem as regras e que mandam. Eu não posso me recusar a passar um recado de quem comanda o jogo!", concluiu.