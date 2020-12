'MasterChef': Anna Paula vence episódio com os campeões de 2020

Arquiteta em São Bernardo do Campo, Anna Paula é séria e reservada e decidiu entrar no 'MasterChef' após elogios de amigos. Diz que não está na competição para fazer amizades - ( Foto: Estadão/Carlos Reinis/Band )

Anna Paula, vencedora do 2º episódio do MasterChef Brasil em 2020, foi a grande campeã da 7ª temporada do programa. Ela ganhou a edição disputada na última terça-feira, 29, que contou com todos os vencedores do ano.

"Quero esperar a ficha cair e estruturar um espaço para trabalhar com delivery de comida em casa", contou a arquiteta ao Portal da Band.

Sobre a possível mudança de área, continuou: "Ficava com uma pulga atrás da orelha, pensava que tinha esturdado tanto e que já tinha uma profissão. Me questionava: o que as pessoas vão achar? O que será que vão falar? Eu tinha medo de me assumir cozinheira".

No episódio final, Anna Paula cozinhou um refogado de camarão com chuchu ao molho de moqueca com arroz e impressionou Paola Carosella, Érick Jacquin e Henrique Fogaça, os jurados do MasterChef.

Em sua primeira participação na temporada, no 2º episódio, exibido em 21 de julho de 2020, Anna Paula se destacou ao cozinhar um tarte tatin, torta de maçã francesa, ensinada por Jacquin.

Na 2ª prova, o desafio era entregar um hambúrguer com pão, acompanhamento e molho em 1h15. A vantagem competitiva de ana Paula foi retirar tempo de seus adversários: 15 minutos de Eduardo, 10 minutos de Fernanda e 5 de Jordana.

Diante de resultados abaixo do esperado, os jurados resolveram desconsiderar o pão e valorizar mais a própria carne do hambúrguer. Anna Paula foi escolhida como a ganhadora.

Sobre a volta para o último episódio da temporada, Anna Paula chegou a refletir: "Já tinha sido consagrada no meu episódio e retornar é correr o risco de levar bronca".

"Não interessa o que você fez antes, precisa cozinhar bem naquele momento. Para mim, o que mais pega é o controle emocional, você precisa estar centrado, fazer o seu e não prestar atenção nos outros", continuou a vencedora do MasterChef em 2020 ao Portal da Band.