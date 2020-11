Marco Luque desabafa sobre covid-19: 'O bichinho não é fácil não'

O ator e humorista Marco Luque, que contraiu o novo coronavírus - (Foto: Instagram)

Marco Luque usou as redes sociais na quarta-feira, 18, para dar detalhes dos sintomas que está apresentando, após ser diagnosticado com covid-19. Mais magro, o ator e comediante afirma que sente um cansaço fora do comum.

"Salve, galerinha, diário de bordo, décimo dia de covid. Queria bater esse papo com vocês pra vocês verem que o 'bichinho' não é fácil não. Estou sentindo uma sutil melhora, mas estou tomando uma surra do 'bichinho'", afirmou.

Visivelmente abatido, Marco Luque dá mais detalhes: "Um cansaço fora do normal. Parece que estou há dois dias sem dormir. Graças à Deus não pegou meu pulmão, por isso to em casa. Mas to mais magro porque cansa comer. Você acaba desistindo na metade do prato. Cansa tomar banho, muitos banhos fui tomando sentado no box. Cansa subir escada também, cansa tudo".

O ator pediu as seguidores para se cuidarem e se protegerem contra o novo coronavírus. "Pelo amor de Deus, pessoal. Pra uns bate tranquilo, achei que batesse tranquilo em mim porque sou esportista e blá, blá, bla, mas não foi assim. Então, se cuide, se proteja, e não faça pouco caso dele", concluiu.