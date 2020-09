Marcelo Adnet comemora vitória de 3º samba-enredo com sua autoria

O humorista Marcelo Adnet é um dos autores de três sambas-enredo escolhidos por escolas de samba - ( Foto: Estadão/TV Globo/Reprodução )

O humorista Marcelo Adnet publicou um vídeo no Twitter na sexta-feira, 25, em que aparece comemorando após o samba-enredo assinado por ele e alguns colegas ser escolhido pela escola de samba Sociedade Rosas de Ouro. A escolha marca a terceira música emplacada pelo artista em São Paulo para o carnaval de 2021.

"Tricampeão em São Paulo", diz a publicação de Adnet. No vídeo, ele aparece cantando e dançando enquanto ouve o samba-enredo, escolhido no dia 25. Além da vitória na Rosas de Ouro, Adnet é um dos autores dos sambas escolhidos pelas escolas Dragões da Real e Gaviões da Fiel.

A escolha da Dragões, ligada à torcida do time de futebol São Paulo, foi anunciada no dia 21 de setembro, e da Gaviões, ligada à torcida do Corinthians, no dia 18. No caso da última escola, o samba de Adnet será unido a outro samba enredo finalista.

E a presença do humorista não será apenas em São Paulo. Adnet é um dos carnavalescos da escola de samba Botafogo Samba Clube, do Rio de Janeiro, que realizou seu primeiro desfile em 2019.

Na terceira divisão do carnaval carioca, o enredo da escola - "Um apaixonado pela verdade caminhando em tempos de ilusão" - homenageará o jornalista João Saldanha. "Todo mundo deveria conhecer mais sobre ele", comentou Adnet na live de apresentação do enredo da escola, destacando sua atuação política.

Para o carnaval 2021, a Rosas de Ouro falará sobre religião e fé, com o enredo Sanitatem. Já a Dragões da Real trará um desfile inspirado na pandemia do novo coronavírus e na música O Dia em que a Terra Parou, de Raul Seixas. A Gaviões da Fiel falará sobre a luta contra o racismo, fascismo e outras formas de opressão.