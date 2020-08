Manu Gavassi lança clipe com participações de Gloria Groove e Chay Suede

Música 'Deve ser horrível dormir sem mim' é parceria de Manu Gavassi e Gloria Groove - (Foto: YouTube / Reprodução)

A cantora Manu Gavassi lançou seu novo single nesta sexta-feira, 21, junto com um novo clipe. Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim é um feat com a cantora Gloria Groove e conta com as participações do ex-namorado Chay Suede e da cantora Laura Neiva, esposa do ator.

O clipe é estrelado por Manu Gabatti, uma personagem fictícia que Manu criou e interpreta, responsável por dirigir a gravação e que acaba virando sua estrela. Ao longo do vídeo Manu mostra o processo de criação de um clipe de sucesso, que envolve, primeiro, um featuring, nesse caso com a drag queen Gloria Groove. A cantora roteirizou e dirigiu o vídeo.

Os outros passos são nudez, um "boy gato com cara de quem vai acabar com a sua vida", papel de Chay Suede - que namorou Manu entre 2011 e 2014 -, um carro e uma "dança que viralize no Tik Tok", em referência à rede social. Já Laura Neiva aparece no vídeo como uma das produtoras do clipe.

Outro elemento do clipe que chamou atenção nas redes sociais foi o uso do livro 1984, de George Orwell, que mostra uma sociedade autoritária sob vigilância do "Grande Irmão", ou Big Brother. A cantora participou do Big Brother Brasil em 2020 e ficou em terceiro lugar.