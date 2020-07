Mamma Bruschetta critica Leo Lins: 'nunca fiquei tão ofendida'

Mamma Bruschetta e Leo Lins - (Foto: Reprodução)

A apresentadora Mamma Bruschetta usou seu Instagram na noite de quinta-feira, 30, para criticar o humorista Leo Lins, ameaçado de processo pela blogueira Bia Gremion após ter feito uma piada considerada gordofóbica.

"Senhor Leo Lins, você me desapontou muito com a sua piada gordofóbica. Eu sou gorda, gosto de humor, mas nunca fiquei tão ofendida com uma publicação", escreveu Mamma.

Em seguida, concluiu: "Tentar ser engraçado às custas de uma deficiência, raça ou tipo físico não é mais aceito por nossa sociedade. Esperamos suas desculpas!"

Entenda a polêmica envolvendo Leo Lins

A blogueira Bia Gremion anunciou um processo na Justiça contra Leo Lins na última quarta-feira, 29, por conta de uma postagem de divulgação de seu show feita em seu Instagram usando uma foto dela.

Na imagem, Bia aparece ao lado de namorado Lorenzo Magnaboschi. "Chamei sua atenção? Que bom, rola pro lado em referência a passar à próxima foto, com material de divulgação de seu show", escreveu o humorista na terça-feira, 28.

Horas depois, a blogueira publicou um vídeo com críticas a Leo Lins: "Segura esse processo que vai chegar para você. Você nunca mais vai fazer isso com uma pessoa gorda de novo".

"Isso tudo só mostra que um corpo gordo na sociedade continua sendo tratado de uma forma violenta, e isso não será mais tolerado. Ponto", afirmou, em outro momento.

Leo Lins é conhecido principalmente por seu trabalho no The Noite, programa do SBT comandado por Danilo Gentili, com quem o humorista já vinha trabalhando desde a época de Band, no Agora É Tarde. Em seu Instagram, define-se como "rei do humor negro".

Após a repercussão, ele publicou uma nova piada: "Pessoal, muitas pessoas gordas estão enviando mensagens para os locais onde vou me apresentar. Eu sinceramente também não sei como proceder. O show vai ser num drive-in e a dúvida é: uma pessoa de 300 kg conta como um veículo e pode ir sem o carro?"

Posteriormente, Bia ainda compartilhou stories de sua advogada que está cuidando do caso, Katia Aureliano.

"Ontem, ela Bia sofreu um ataque gordofóbico e transfóbico pela internet pelo apresentador Leo Lins. Ele fez uma publicação, que a maioria já viu, chamando atenção do público para alguns shows que ele vai fazer em São Paulo e em Brasília", afirma a advogada.

Na sequência, prossegue: "Dessa imagem, surgiram mais de 7 mil comentários. Desses 7 mil comentários, todos são pejorativos e agressivos contra a Bia. Então ela me procurou para a gente tomar algumas medidas judiciais contra isso"

Segundo Katia, a dupla foi ao 52º DP da Polícia Civil em São Paulo: "encontramos uma tipificação penal para a atitude que ele teve e agora a gente vai seguir com os processos, com toda a certeza."

Lorenzo, namorado de Bia, também postou um story sobre a ocasião: "indo na delegacia por causa de 'comediante' gordofóbico e transfóbico usando imagem dos outros sem autorização".

Na quinta-feira, 30, Leo Lins voltou a fazer piada e debochou da situação: "Você acha que eu preciso da aprovação de uma gorda de 400 kg? Eu estou fazendo piada, não lançando bombom".

O E+ buscou contato com o humorista sobre a possibilidade de processo, mas ainda não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.