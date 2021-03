Lumena é a quinta eliminada do 'BBB 21'

Em entrevista ao site GShow depois que saiu do BBB, Lumena apareceu com um semblante mais leve - (Foto: Instagram/@bbb)

Lumena não conseguiu a aprovação de 61,31% do público e foi a quinta eliminada do Big Brother Brasil 21. A baiana perdeu para o cantor Projota, que teve 37,07%, e Arthur, com apenas 1,62%. Antes de anunciar o resultado, Tiago Leifert contou ao público que o eliminado estaria entre Lumena e Projota. Depois, exibiu um resumo da atuação de ambos durante o reality show.

O rapper passou as últimas semanas do programa reclamando em não receber a atenção dos coleguinhas durante o monstro e acusando a casa de fazer um complô contra ele. Já Lumena começou a perceber que estava muito distante, naquele momento, do propósito inicial quando entrou no BBB. Segundo ela, estava ali para dançar e se divertir. "Então, se você veio para dançar, dança! Deveria ter dançado. Quem sai hoje é a Lumena", disse o apresentador.

Em entrevista ao site GShow depois que saiu do BBB, Lumena apareceu com um semblante mais leve e foi entrevistada por Ana Clara. "Saí com uma porcentagem significativa", conclui a baiana. Mas a apresentadora ressalta que a rejeição de Lumena não foi uma das piores.

Em um dos momentos, Lumena ficou chocada ao saber que o índice de rejeição de Karol Conká, a melhor amiga dela dentro do programa, foi de quase 100%. Em outros momentos da entrevista com Ana Clara, Lumena pareceu estar mais descontraída, chamando atenção dos internautas. "Ela estava uma outra pessoa na live com eliminado. Queria ela assim na casa", escreveu uma seguidora. Outros também publicaram momentos engraçados da ex-BBB.