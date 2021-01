Luiz Fernando Guimarães relembra um ano de casado com Adriano Medeiros

Luiz Fernando Guimarães e o marido Adriano Medeiros - ( Foto: Estadão/Instagram )

Luiz Fernando Guimarães usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 7, para relembrar o primeiro ano de casamento com Adriano Medeiros. No Instagram, o ator compartilhou uma série de fotos do dia em que oficializou a união com o companheiro, em janeiro de 2020. Em dezembro, Adriano chegou a ser internado por causa do novo coronavírus.

"Esse #tbt vai especialmente para nossa união. Completamos um ano de oficialização, de uma parceria de mais de 20 anos", comentou na legenda.

Nas imagens, ambos aparecem assinando a papelada no cartório, se abraçando e chorando de emoção. A publicação foi comentada por amigos, como a atriz Claudia Raia. "Coisa mais linda vocês dois! Amo esse casal", escreveu.