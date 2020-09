Luciano Camargo vai lançar álbum gospel solo

Luciano Camargo irá lançar um álbum gospel - (Foto: WILL ALEIXO)

Luciano Camargo, da dupla sertaneja com seu irmão Zezé, está se preparando para lançar o seu primeiro trabalho solo: A Ti Entrego, um álbum gospel com 15 músicas, que serão divulgadas semanalmente nas plataformas digitais.

O artista compartilhou diversos stories dos bastidores do último dia de gravação, na casa do produtor do disco, Vinicius Leão, e publicou uma foto com um trecho da música do álbum, Eu me rendo, escrita por Joelson de Castro.

O primeiro lançamento, que está previsto para 16 de outubro, será o single Tempo, que também servirá de comemoração para o cantor e sua esposa, Flávia Fonseca, que, no mesmo dia, completarão 17 anos de casados.

O artista, que possui 29 anos de carreira ao lado do irmão, avisa que esse trabalho não significa uma separação, mas, sim, um projeto pessoal, que também não tem uma meta comercial. "É uma missão de louvor", afirma ele.

"Sucesso eu já tenho. Estou no melhor momento da minha carreira. O momento que estou cantando louvores para as pessoas (porque no ambiente familiar já o fazia) é bem agora em que me sinto tocando uma vida plena, com equilíbrio e amor. É quando você se sente assim que entende melhor o mundo. Há 20 anos, eu tive vontade de gravar um trabalho assim, mas lá atrás, não teria essa leveza e verdade de agora", diz Luciano.

Confira as 15 faixas do álbum de Luciano Camargo:

Reina

Oh, Glória

Eu sou teu Tempo

Te necessito (versões em espanhol e português)

Perdão

Ele é Jesus

Seu templo sou eu

Águas tranquilas

Tu sabes

Senhor

Olhos não viram

Exaltado

Eu me rendo

Obra de amor

Templo