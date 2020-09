Luccas Neto mostra rosto de seu 1º filho, Luke, em ultrassom

Luccas Neto publicou uma foto no Instagram com alguns detalhes do rosto do seu primeiro filho, Luke - (Foto: Instagram / @luccasneto)

O youtuber Luccas Neto mostrou no domingo, 13, um registro do ultrassom 3D do seu primeiro filho com Jéssica Diehl, que se chamará Luke. "Rostinho e boquinha do Luke!", comentou na publicação, feita em sua conta no Instagram. Jéssica também aproveitou para destacar a semelhança entre pai e filho: "Cópia do papai".

A gravidez foi anunciada no Dia dos Pais, 9 de agosto, e o sexo do bebê foi revelado poucos dias depois, no dia 15. "Construir a minha família sempre foi o maior sonho da minha vida. Eu amo vocês!", comentou Luccas na publicação em que fez o anunciou sobre a gravidez.

"Obrigado por todo o carinho de vocês, estamos vivendo um mundo de magia e fantasia na vida real", continuou o youtuber na publicação. Já a postagem mostrando o rosto de Luke rendeu vários comentários dos seguidores de Luccas, incluindo da atriz Deborah Secco: "Maior alegria do mundo!".