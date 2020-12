Luccas Neto lançará 10º filme, 'Acampamento de Férias 3', em janeiro

O youtuber infantil Luccas Neto, no trecho do filme 'Acampamento de Férias 3', que estreia em janeiro - ( Foto: Estadão/Luccas Neto Studios )

O youtuber infantil Luccas Neto começará 2021 com o lançamento do décimo filme da carreira. No dia 13 de janeiro, Acampamento de Férias 3 será exibido nas principais plataformas digitais.

Na trama, Luccas Neto e Gi Alparone vivem diversas aventuras, competições e brincadeiras, com direito a música, no 'Rox Teen', o maior acampamento de férias.

As provas e o 'show de talentos' valem uma vaga na banda pop mais desejada do mundo. A organização fica por conta dos líderes do acampamento, Nastya e Tony. Eles têm um passado de rivalidade, amor e ódio, que já dura décadas e agora vão se enfrentar novamente.

"A expectativa para esse filme é enorme. Foi o filme com maior orçamento e com o maior número de pessoas envolvidas. São 10 filmes em dois anos e queremos aumentar esse número. O mercado audiovisual nacional precisa disso e merece isso, pois nossos profissionais são muito bons no que fazem", declara Luccas Neto.

Além de atuar, o youtuber é o produtor do longa e divide o roteiro com Marcio Vianna.

O filme foi financiado pelo estúdio Luccas Neto Studios, empresa de entretenimento e conteúdo.

Luccas Neto em: Acampamento de Férias 3 será exibido pelas plataformas digitais Claro Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes/ Apple TV, Google Play e YouTube Filmes.

Um trailer do filme pode ser conferido aqui.