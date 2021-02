Lucas Penteado desiste do 'Big Brother' e deixa o reality show

Ator Lucas Penteado deixou o 'Big Brother Brasil' na manhã deste domingo (7) - (Foto: Reprodução/Rede Globo)

O ator Lucas Penteado pediu para sair da casa do 'Big Brother Brasil' na manhã deste domingo, 7. Ele já havia cogitado deixar o programa anteriormente, mas após ser alvo de críticas durante a festa Holi Festival, arrumou as malas e entrou no confessionário para comunicar a decisão à produção.

As câmeras do pay-per-view captaram o áudio de Lucas gritando após entrar no local. Logo depois, o 'Big Boss' confirmou a saída de Penteado para os demais participantes. "Tentei ser eu de todas as formas. Vocês estão me tirando", disse ele antes de deixar a casa.

Durante a festa desta madrugada, o ator trocou beijos com o doutorando Gilberto, de quem se aproximou durante o cumprimento do castigo do monstro imposto pelo 'anjo' da semana, a atriz Carla Diaz. Penteado foi criticado por outros participantes, que questionaram a sua bissexualidade e a suposta intenção por trás do envolvimento com Gilberto.

"Eu sou um preto bissexual que ouviu de todos os lados que está errado chegar no 'Big Brother' e soltar essas ideias aí. Eu tenho que sair do bagulho", disse ele.

Colegas de confinamento, como a influencer Camilla de Lucas e a especialista em marketing digital Sarah Andrade, tentaram convencê-lo a ficar. "Eu sei o que estou fazendo, não é show não", respondeu o ator.

Antes de a porta do confessionário abrir, Penteado desabafou sozinho. "É um bagulho que não é justo porque várias pessoas se juntam para ter uma ideia do bagulho. Eu não sei qual é a ideia e atrapalhei todo mundo. Eu não quero atrapalhar todo mundo, eu sei como é difícil."

Os rappers Karol Conká e Projota e o instrutor de crossfit Arthur Picoli também cogitaram deixar a edição durante a madrugada. Karol se envolveu em uma briga com a atriz Carla Diaz e chegou a arrumar as malas, mas desistiu. Já Projota ouviu a cantora Pocah dizer que teria sido ameaçada por Lucas e, em meio a críticas à Rede Globo e à produção do programa, mencionou que poderia deixar a casa.

Após a saída de Lucas, Projota foi ao confessionário e conversou com o diretor do programa, Boninho. O áudio da conversa vazou durante a transmissão ao vivo do pay-per-view.

"De verdade, não entrei aqui para isso. Está muito difícil imaginar tudo que aconteceu esta noite, como a minha família está em casa sabendo o que eu estava passando aqui sem precisar passar por isso. Eu não preciso. E eu ter que esconder uma faca por medo do que poderia acontecer, sabe?", disse o rapper. "Dá um tempo, a casa vai mudar, ele saiu, o clima é outro. A gente conversa amanhã de novo se você quiser", respondeu Boninho.

A emissora ainda não se manifestou sobre os acontecimentos da madrugada.