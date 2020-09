Lucas Lucco e Lorena Carvalho anunciam gravidez

Lucas também disse que está "completamente obstinado a ser o melhor pai desse mundo" desde que descobriu a gravidez - ( Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Lucas Lucco usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para anunciar que a modelo Lorena Carvalho está grávida. "Sim, caros amigos, eu já estou vivendo um sonho. Já vai fazer algum tempo que eu tô na ansiedade pra contar essa novidade pra vocês (risos). Peço que vibrem por saúde, amor e paz porque o Lucas 'Luquinho' ou 'Luquinha' tá chegando pra mudar todo o meu conceito sobre o que é vida", declarou o artista no perfil oficial que mantém no Instagram.

Lucas também disse que está "completamente obstinado a ser o melhor pai desse mundo" desde que descobriu a gravidez. O cantor e Lorena tiveram que adiar a cerimônia de casamento por causa do novo coronavírus em março deste ano. Apesar disso, o casal havia decidido realizar o casamento no civil em abril, em uma ocasião que reuniria apenas os dois e os pais de ambos. No fim das contas, eles oficializaram de vez a união em agosto, em cerimônia com alguns convidados.