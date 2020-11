Lucas Lucco defende Gusttavo Lima: 'Vamos cuidar mais da nossa vida'

Lucas Lucco criticou um comentário sobre a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita - ( Foto: Estadão/Marília Cabral/Globo )

O cantor Lucas Lucco falou sobre a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita ao rebater o comentário de um seguidor na terça-feira, 3, e defendeu o colega. A troca de mensagens ocorreu em uma publicação mostrando uma conversa com sua esposa, Lorena Carvalho.

Lorena está grávida de cerca de 21 semanas e o casal revelou no começo de outubro que ela espera um menino. Na foto publicada, ela manda um recado para Lucas Lucco como se fosse o filho do casal. "Assim o pai vai às lágrimas. Amo vocês demais", comentou o cantor ao mostrar o registro com a mensagem.

A publicação rendeu várias mensagens de carinho e comentários dos seguidores do cantor, e fui um deles que levou à resposta de Lucco: "Depois que passar a emoção, não seja um Gusttavo Lima para essas duas pessoas, fechou?".

Lucas respondeu ao comentário e deu sua opinião sobre a separação de Gusttavo e Andressa. "Viaja não 'brow'. O que você sabe é só o que escrevem nas notícias. A vida de um casal vai muitíssimo além disso. Vamos cuidar mais da nossa vida, meu maninho", afirmou o cantor, que foi apoiado pelos fãs nos comentários seguintes.