Justin Bieber lança single 'Hold On'

O cantor Justin Bieber lançará um novo álbum musical sobre justiça neste mês - (Foto: Instagram/@justinbieber)

O cantor Justin Bieber lançou a música Hold On na madrugada desta sexta-feira, 5. A canção faz parte de seu novo álbum intitulado Justice, que será apresentado no próximo dia 19 de março. A novidade já havia sido anunciada pelo artista nas redes sociais no início desta semana. No Instagram, Justin publicou a capa do single em que ele aparece de capacete, conduzindo uma moto.

Na semana passada, Bieber também revelou mais detalhes de seu sexto álbum de estúdio, um ano após Changes. Em publicação no Instagram, Bieber revelou que seu novo trabalho tem o propósito de falar sobre justiça. "Em uma época em que há tanta coisa errada com esse planeta destruído, nós todos buscamos cura e justiça para a humanidade. Criando este álbum, meu objetivo é fazer música que vai oferecer conforto, canções com as quais as pessoas possam se conectar e se sentir menos sozinhas".

"Eu sei que eu não posso simplesmente resolver a injustiça fazendo música, mas eu sei que se todos fizermos nossa parte usando nossos dons para ajudar o planeta e aos outros, vamos ficar mais perto de estarmos unidos. Esse sou eu fazendo minha pequena parte. Eu quero continuar a conversa sobre o que é a justiça para que a gente continue a se curar", finalizou Justin.