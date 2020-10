Juliano Laham é afastado do 'Dança dos Famosos' devido a um tumor

O ator Juliano Laham foi afastado da 'Dança dos Famoso' após ser diagnosticado com um tumor - ( Foto: Estadão/Reprodução Rede Globo )

O ator Juliano Laham foi afastado do quadro Dança dos Famosos após descobrir que está com um tumor. O anúncio foi feito no domingo, 11, durante o Domingão do Faustão, para explicar a ausência do artista no dia em que os homens dançaram forró na competição.

"Uma notícia chata. Um integrante está fora da competição, e a gente vai torcer para que ele volte na repescagem", comentou Fausto Silva. Logo após a fala do apresentador, foi exibido um vídeo de Juliano, que fez a revelação sobre seu estado de saúde.

"Infelizmente, ou até mesmo felizmente, eu descobri uma doença, um tumor chamado feocromocitoma, mas logo logo eu vou estar bem, eu vou me operar em breve", afirmou o ator. Juliano foi o último integrante a entrar na Dança dos Famosos, substituindo Henri Castelli, que desistiu da competição por motivos de saúde.

Juliano agradeceu Faustão e a equipe do programa por estar cuidando dele "com todo o carinho e amor". No Twitter, o ator falou sobre seu estado de saúde: "Estou super bem graças a Deus! Vou aproveitar esse momento pra cuidar da minha saúde. Em breve estarei de volta com muita alegria, conto com as orações de vocês."

"A gente espera realmente que o Juliano vire o jogo", desejou Faustão, que reforçou que espera o ator na repescagem da competição de dança. O programa também exibiu uma fala de uma médica, que explicou que o tumor de Juliano, geralmente localizado na região superior dos rins, é benigno, e é tratado com medicamentos e uma cirurgia.