Joss Stone revela que está grávida do primeiro filho

Joss Stone e namorado Cody DaLuz estão esperando primeiro filho - ( Foto: Estadão/Instagram @daluzer7 )

Joss Stone, 33 anos, revelou que está grávida do seu primeiro filho. O anúncio foi feito pela cantora durante o seu podcast sobre felicidade, A Cuppa Happy, nesta segunda-feira, 5.

A britânica resolveu falar sobre a gestação no episódio 'Um pequeno passo para uma mudança positiva', em que ela recebe a participação da empresária Ella Mill, que está grávida do segundo filho.

"Adivinha? Eu também vou ter um bebê. Estou empolgada em te contar porque eu não conheço muitas mulheres grávidas", disse a cantora durante a gravação do podcast.

"Estou na 17ª semana de gestação e simplesmente parei de ficar doente o tempo todo. Estou me sentindo bem. Não é uma loucura quando você tem alguém crescendo dentro de você?", perguntou.

Joss Stone ainda desabafou que sente medo do parto e contou que isso até lhe tirou o sono. "Acordei no meio da noite, do nada, e pensei, 'Meu Deus, estou com muito medo'".

Segundo informações da revista norte-americana People, ela estaria há cerca de cinco meses tentando engravidar. O bebê é fruto de seu relacionamento com o namorado Cody DaLuz.