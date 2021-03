Jogo da Discórdia gera briga entre Projota e João, Caio e Carla, e Lumena chora

Em Jogo da Discórdia, no 'BBB 21', participantes tinham que entregar placas com adjetivos para os concorrentes - (Foto: Estadão/Reprodução/Globoplay )

O Big Brother Brasil 21 protagonizou na noite de segunda-feira, 1º, um intenso Jogo da Discórdia, que resultou em discussões e debates. Cada participante tinha que entregar duas plaquinhas com adjetivos para os demais confinados, como 'duas caras', 'tóxico', 'turista', entre outros.

Arthur deu o adjetivo 'turista' para Thaís e 'pipoqueiro' para Caio e justificou: "Na minha opinião fugiu um pouco da responsa". Caio, por sua vez, deu as placas 'hipócrita' e 'duas caras' para Carla Diaz, companheira de Arthur no programa, e confrontou alguns posicionamentos da sister.

A atriz deu as placas 'hipócrita' e 'fraca' para Lumena, com quem vem se desentendendo há semanas no reality show da Globo. A psicóloga chorou ao vivo ao justificar sua relação com Carla. Na sua jogada, ela entregou os adjetivos para Juliette e Rodolffo. A advogada foi classificada como 'oportunista' e o sertanejo como 'turista' por Lumena.

Porém, a grande discussão foi entre Projota e João. O rapper disse que foi maltratado e ignorado pelo líder da semana durante o castigo do monstro e deu para ele o adjetivo 'duas caras' . Na sua vez de jogar, o professor deu as plaquinhas 'hipócrita' e 'duas caras' ao cantor e disse: "Você está dizendo que eu tenho que ficar me martirizando porque eu machuquei o Projota. Ah, pelo amor de Deus, né".

Depois da dinâmica, alguns brothers e sisters resolveram conversar e explicar suas decisões.

Projota chora ao falar sobre João

Em desabafo com Viih Tube e Pocah sobre a discussão que teve ao vivo com João Luiz, Projota chorou ao revelar que não se sentiu confortável no confronto e criticou o posicionamento do professor.

"Foi extremamente agressivo, deu show. Essas horas que não encaixo no programa. Não consigo lidar com isso. (...) Estou sentindo cada dia mais que não pertenço a esse lugar. (...) Não aguento mais essas pessoas, a casa, tudo", disse o rapper.

Juliette e Lumena discutem

A dupla conversou sobre suas desavenças ao longo do programa e sobre a placa de "oportunista" dada a Juliette pela psicóloga, que justificou o adjetivo dizendo que a sister foi ao BBB para mostrar seus talentos musicais. "Eu não vim aqui pra ser oportunista. Eu nunca tive pretensão de ser artista, não vim pra isso. Quando você me diz isso, eu agradeço, mas eu não vim pra isso. Eu não vim aqui pra ser uma bonitinha que fica rebolando até porque eu não tenho corpo pra isso", disse a advogada.

Lumena apontou que Juliette constantemente retoma as discussões que as duas tiveram nas semanas anteriores e que disse ter a intenção de "zerar" seus problemas com Juliette, mas que a advogada não permite que a trégua aconteça. "Você tem uma necessidade de estar sempre trazendo a mesma narrativa, a mesma questão. Sinto muito, mas é você que não consegue caminhar", finalizou a psicóloga.

Fiuk e Lumena discutem e o cantor chora

Depois da discussão que a psicóloga teve com a advogada, Fiuk foi perguntar para Lumena como foi sua conversa com a Juliette, porém ela se sentiu desconfortável e rebateu o o cantor. "Eu vou pro paredão amanhã e você se preocupa se eu coloquei o dedo na cara de Juliette? Ah! Estou triste porque quando você foi para o paredão eu fiquei te ouvindo, fiz maior corre, fortaleci você. Você estava mal, estava pra baixo, estava fumando não sei quantos cigarros", disse ela.

Fiuk tentou apaziguar a situação, mas ele e Lumena só se entenderam depois de um tempo. "Desceu completamente errado e foi mal, escolhi as palavras erradas, momento errado e vacilei ", disse ele. A psicóloga agradeceu ele pela atenção, mas disse que algumas questões "transcendem o limite de querer ajudar".

Depois que a sister deixou a varanda, o cantor caiu no choro e foi consolado por Viih Tube e Thaís. "Mesmo você sendo o paz e amor, às vezes, precisa dar uma choradinha. É muito ruim você querer ajudar alguém e não conseguir", desabafou Fiuk.

Carla Diaz e Caio discutem

No Jogo da Discórdia, Caio entregou as plaquinhas de "Hipócrita" e de "Duas Caras" para Carla Diaz, alegando que não concordou com o fato dela ter criticado a escolha dele sobre o Anjo. Mais cedo, antes de descobrir que era autoimune, Caio revelou que daria o Anjo para Thaís e não, para Arthur, a quem ele tinha prometido a imunidade.

Então, na dinâmica ele criticou Carla por ter não ter tentado proteger Arthur na casa, já que ela votou no Gil com a justificativa de "queimar o voto". Carla não concordou e discutiu com ele ao vivo. Depois do jogo, os dois conversaram e se entenderam.

"Achei que você pegou um pouco pesado comigo ali. Acho que você poderia vir falar comigo tudo isso, que aí eu ia te falar que me senti impotente". O brother pediu desculpas e disse que entendia o lado da atriz.