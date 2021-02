João Luiz é o novo líder da semana do 'BBB 21'

João Luiz é o novo líder do 'BBB 21' - (Foto: Fábio Rocha)

A noite desta quarta-feira, 24, no Big Brother Brasil 21 foi de Prova do Líder. Os competidores formaram duplas, tiveram de ter pontaria e força para arremessar almofadas coloridas em uma espécie de pista de corrida, a uma certa distância. Aquele que conseguisse acertar o alvo da mesma cor da almofada ganharia 100 pontos.

Arthur, com o braço machucado, e Caio, com o pé quebrado, se uniram na atividade. Projota ficou com Rodolfo, Fiuk com Lumena, Sarah e Gil, Carla e Juliette, Viih Tube e Thaís e Camilla de Lucas e João.

A cada rodada, os participantes sorteavam elementos da fórmula do xampu patrocinador e arremessavam as almofadas do respectivo ponto de partida.

Na reta final da prova, a dupla Camilla e João foi a vencedora. Porém, como a tarefa era em duas etapas, os amigos disputaram entre eles e o brother levou a melhor. Ele chamou a própria companheira de competição para a área vip, além de Thaís, Sarah, Carla Dias, Viih Tube e Lumena.

No domingo, João Luiz poderá indicará alguém ao paredão e a casa votará em mais uma pessoa. Mas, no sábado, quem atender o Big Fone colocará três pessoas na berlinda. Um desses indicados poderá salvar alguém. A escolha para o paredão terá bate-volta e mais uma pessoa conseguirá escapar.