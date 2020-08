Jensen Ackles é confirmado na série 'The Boys'

O ator Jensen Ackles irá intepretar o personagem Soldier Boy em 'The Boys - (Foto: Warner Bros / Reprodução)

O ator Jensen Ackles surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira, 17, com um anúncio sobre seu próximo trabalho. Conhecido por protagonizar a série Supernatural, que acaba em 2020, ele irá participar da terceira temporada de The Boys.

Ackles fez a revelação em um vídeo, em que aparece lendo uma das edições da história em quadrinhos The Boys, publicada entre 2006 e 2012, na qual a série do serviço de streaming Amazon Prime Video é baseada. Ele irá interpretar o herói Soldier Boy.

Ele também publicou o vídeo no Twitter, no qual disse que ainda não estava sabendo direito como "seria a vida após o fim de Supernatural". Ackles ficou famoso por protagonizar a série junto com Jared Padalecki. Lançada em 2005, ela chega ao fim em 2020, após 15 temporadas.

O produtor de The Boys, Eric Kripke, também é criador de Supernatural e comemorou o anúncio: "não consigo dizer o quão animado estou para me reunir com meu irmão Jensen Ackles". Ele destacou que o ator aparecerá de um jeito "nunca antes visto" e com "muitos palavrões", algo comum na produção.

Com a segunda temporada estreando em setembro de 2020, The Boys mostra uma visão realista da existência de super-heróis na sociedade, ao mesmo tempo em que faz uma paródia das equipes de super-heróis das histórias da Marvel e da DC Comics.