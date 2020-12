Internado com Covid-19, Marco Ricca tem melhora na função respiratória

O ator global Marco Ricca - (Foto: Divulgação)

Marco Ricca, de 58 anos, segue internado em um hospital no Rio de Janeiro com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo informações do boletim médico desta quinta-feira, 17, o ator continua tendo evolução clínica e apresentou melhora na função respiratória, estando "bem disposto".

"A equipe médica seguirá acompanhando-o para, em breve, avalisar sua alta do CTI Centro de Terapia Intensiva", diz a nota. Na última quarta-feira, 16, foi informado que o ator já vinha apresentando "melhora clínica" e respirando "espontaneamente", lúcido.

Confira abaixo a íntegra do boletim médico mais recente de Marco Ricca:

"Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020 - A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca segue apresentando evolução clínica, com melhora na função respiratória. O paciente está bem disposto e a equipe médica seguirá acompanhando-o para, em breve, avaliar sua alta do CTI."

O nome de Marco Ricca está previsto para fazer parte do elenco de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 9 da Globo, sem data de estreia definida até o momento. "Ele ainda não estava gravando a novela', informou a assessoria da emissora ao Estadão.

Recentemente, Marieta Severo, que também fará parte de Um Lugar ao Sol, testou positivo para a covid-19 e foi afastada das gravações. Na ocasião, a Globo explicou que "caso alguém teste positivo, a pessoa é afastada do set para preservar a saúde dos outros integrantes da equipe".

O ator pôde ser visto há pouco tempo no filme e na série Hebe, que foi exibida neste ano pela Globo, além da novela Órfãos da Terra, que foi ao ar em 2019.

No último dia 2 de novembro, o nome de Marco voltou ao noticiário após o carro de seu irmão, Giuliano Ricca, desaparecido há seis anos, ter sido encontrado com uma ossada. Um exame de DNA e de arcada dentária foi solicitado para verificar sua identidade.