Internado com covid-19, Genival Lacerda segue em estado grave

Genival Lacerda no dia em que recebeu a Ordem do Mérito Cultural em evento com o presidente Michel Temer em 2017 - ( Foto: Estadão/Alan Santos/PR )

Genival Lacerda, 89, está internado com covid-19 na UTI do hospital Unimed I, na cidade de Recife, em Pernambuco. A internação do cantor teve em início em 30 de novembro do ano passado e seu estado é considerado grave.

De acordo com boletim médico repassado nesta segunda-feira, 4, ao Estadão por João Lacerda, filho de Genival, o músico continua respirando por ventilação mecânica com o auxílio de remédios e sem perspectiva de receber alta.

Recentemente, chegou a ter perspectivas de melhora, mas apresentou piora novamente poucos dias depois.

Em maio de 2020, Genival Lacerda também já tinha sido internado após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico, recebendo alta dias depois.

CONFIRA ABAIXO A ÍNTEGRA DO BOLETIM MÉDICO:

"O sr. Genival Lacerda permanece internado na UTI em estado grave. Encontra-se no 33° dia de ventilação mecânica, em uso de drogas vasoativas.

Vem em uso de antibiótico e não há perspectiva de alta deste setor.