Campo-grandense lança coleção de biquíni inspirada nas belezas da região pantaneira

A estilista Nair Gavilan com as modelos Ilda Isabel e Karen Fernandes - ( Foto: Jessica Aimée/Divulgação )

Apaixonada pelo Pantanal de MS, a estilista Nair Gavilan, natural de Campo Grande, lança nova coleção de Moda Praia de forma colaborativa. Contando com parceria de modelos, a nova coleção de biquínis que foi criada a partir de retalhos são peças inspiradas na natureza da região, que passa por um momento difícil como as queimadas.

Em seu segundo ano de criação de ‘coleção de Moda Praia’, a estilista de 30 anos, conta que para este ano resolveu criar sobre algo que e a defini, que mostre seus gostos e o que ama: o Pantanal. “Estou sempre em contato com a natureza, por ser apaixonada, e este ano não foi diferente, apesar das queimadas; o que é algo lamentável”, ressaltou.

Os modelos de biquínis são inspirados na tendência de verão 2020, mas com o toque da região de MS, a qual cada cor representa um símbolo do Pantanal, como os dos modelos em cor azul, que simbolizam a Arara Azul, os de cor rosa que são referentes ao Ypê, os modelos em ‘animal print’ representando a onça pintada, e os de cor laranja apontando o fogo. As peças foram produzidas com os retalhos do próprio Ateliê de Moda feminina da estilista, que é reciclado durante todo o ano. “Faço turbantes, xuxinhas, sacolas, entre outras peças, com retalhos das roupas que eu mesma produzo para vender, e agora foi vez dos biquínis”, explicou.

Contudo, devido à dificuldade enfrentada na área da economia, referente à pandemia de 2020, Nair, de 30 anos, conta que manteve as ideias para a criação da nova coleção, entretanto, precisava de algo para inovar, em relação à divulgação de seu trabalho. Foi então que a estilista inovou e postou em seu perfil no Instagram (@atelienairgavilan), que estava à procura de modelos a fim de parcerias, para divulgar a colação e o trabalho das modelos.

“Eu tinha as peças, mas precisava das fotos; Foi quando me dei conta que tinham fotógrafos precisando divulgar seu trabalho, assim como modelos as paradas também. Assim que postei apareceram muitas meninas querendo participar, e isso me surpreendeu bastante”, contou.

Após uma seleção, foram escolhidas duas modelos para fotografarem com as novas peças. Uma das modelos é a Angolana Ilda Isabel, que está no Brasil há mais de 25 anos e trabalha com Publicidade, e a modelo Karen Fernandes, natural de Campo Grande. As fotos foram produzidas pela fotógrafa Jessica Aimée, que apoiou o projeto e cobrou um valor simbólico pelo trabalho.

Local das fotos - Buscando por locais diferentes de estúdios, as modelos foram fotografadas na natureza da Capital. "Busquei por dois dias locações para as imagens em Campo Grande e quando vi o pontilhão, o córrego, a cachoeira; resolvi que tinham que ser feitas ali”, explicou.

Um dos locais onde as fotos foram produzidas foi no Parque Águas do Prosa, localizado em frente ao Shopping Campo Grande, o qual despertou o interesse em diversas pessoas de irem visitar e produzirem suas próprias fotos.