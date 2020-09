Gretchen divulga data de seu casamento com Esdras de Souzas

Gretchen e Esdras de Souza - ( Foto: Estadão/Instagram @mariagretchen )

Gretchen anunciou que vai se casar com seu noivo, Esdras de Souza, no próximo dia 30 de setembro, uma quarta-feira. O casamento será realizado em Belém, no Pará, em um barco.

Segundo comunicado divulgado por sua assessoria, a cantora conheceu o músico durante um evento na própria cidade, por intermédio de Fafá de Belém. Recentemente, eles trabalharam juntos lançando a música Tan Timida.

A cantora já passou por diversos relacionamento no passado, e especula-se que teriam sido, ao todo, 17, o que é negado por ela.

"Eu afirmo que a minha felicidade está a todo vapor em todos os dias que nascem pois tenho saúde, paz de espírito e, mais ainda, serei o esposo da morena Gretchen", escreveu Esdras em seu perfil no Instagram.