Grazi Massafera desmente fim do relacionamento com Caio Castro

Grazi Massafera e Caio Castro - ( Foto: Estadão/ Instagram @caiocastro )

Grazi Massafera usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 13, para desmentir boatos de que teria terminado o relacionamento com Caio Castro.

O comentário, que foi um dos mais comentados no Twitter, era o de que a atriz havia apagado todas as fotos do namorado no Instagram.

"Agora a Grazi Massafera apagou as fotos dela com o Caio Castro. Janeiro ta bombando de tanto babado que ta tendo", escreveu um internauta. Além disso, diversos memes brincando com a situação foram publicados.

Porém, Grazi e Caio não costumam compartilhar no feed de seus perfis oficiais na rede social imagens em que aparecem juntos.

Nos stories do Instagram, Grazi Massafera publicou uma foto antiga em que aparece abraçada com Caio Castro e a legenda: "Fake news da madrugada, vai dormir, gente".

A publicação foi compartilhada pelo namorado da atriz, também no stories.