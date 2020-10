Ex-BBB Diego Alemão é denunciado após acidente de carro

Diego Gasques, mais conhecido como 'Alemão', foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná - ( Foto: Kiko Cabral /Globo Divulgação )

O empresário Diego Gasques, mais conhecido como Diego Alemão, foi denunciado na segunda-feira, 26, pelo Ministério Público do Paraná por embriaguez ao volante, ameaça, desacato e lesão corporal. As acusações estão ligadas a um acidente de trânsito ocorrido em 18 de abril de 2020.

Informações divulgadas pela polícia de Curitiba disseram que o ganhador da sétima edição do Big Brother Brasil causou uma colisão em um veículo de um motorista de aplicativo que estava estacionado. Alemão ainda estava com "sinais de embriaguez", e tentou agredir o motorista do outro carro.

Diego Alemão também foi acusado de desacato aos policiais que foram até o local do acidente e de ter ameaçado uma pessoa que filmou a situação. A denúncia foi feita pela 1ª Promotoria de Justiça de Delitos de Trânsito de Curitiba.

A assessoria do MP-PR informou ao Estadão que "agora cabe ao Judiciário analisar o caso".

Em nota, o advogado de Alemão, Jeffrey Chiquini, disse que o caso foi um "simples acidente de trânsito, sem prejuízos patrimoniais e sem vítimas". "Assim que notificados oficialmente, rebateremos as infundadas acusações e provaremos a inocência de Diego Gasques", diz a nota.