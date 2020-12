'Era outro mundo', reflete Fátima Bernardes ao comentar fotos do ano passado

Fátima Bernardes compartilhou uma retrospectiva de dezembro de 2019 no Instagram - ( Foto: Estadão/Reprodução/Canal Brasil )

Fátima Bernardes usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para relembrar alguns momentos especiais com diversas fotos antigas. No Instagram, com registros de dezembro de 2019, a apresentadora fez uma reflexão sobre as mudanças que aconteceram nos últimos doze meses. "Era um outro mundo. Quantas lembranças: apresentação de dança, ensaio fotográfico, bazar, programas lindos de fim de ano, família reunida no Natal, encontros e reencontros com amigos, viagem de férias", escreveu ela na legenda do post.

"O que será que vamos guardar desse dezembro de 2020? Vocês já têm ideia?", finalizou a apresentadora, que aparece nas imagens dançando, em seu programa Encontro com Fátima Bernardes, em confraternizações e viagens com o namorado Túlio Gadêlha.

Diversos foram os comentários de fãs interagindo com o post de retrospectiva dela. "Percebo que se tivermos saúde física e mental já estamos no lucro", afirmou uma seguidora. "Espero que possamos estar com quem amamos", destacou outra.