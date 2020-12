Em 2020, brasileiros assistiram o dobro de romances na Netflix

Filme brasileiro 'Ricos de Amor', com Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita, está entre os romances mais assistidos - (Foto: Divulgação/ Netflix)

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 10, um levantamento com o que foi mais assistido na plataforma de streaming em 2020 no Brasil. Um dos destaques foi a demanda por filmes românticos: os assinantes brasileiros assistiram o dobro de romances em comparação com 2019.

Entre os mais vistos do gênero estão A Barraca do Beijo 2, Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você, Amor Garantido e a obra nacional Ricos de Amor, com os atores Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita.

Reality show é outra categoria que dobrou o total de horas assistidas neste ano. Brincando com Fogo, Jogo da Lava, Casamento às Cegas e The Circle Brasil foram as produções mais populares.

No ano em que ficar em casa se tornou uma recomendação de saúde pública por causa do novo coronavírus, os brasileiros aproveitaram o serviço de streaming para ver conteúdos de outros países. As produções coreanas bateram recorde de audiência na comparação com ano passado; o aumento foi de 120%. O destaque nesse quesito vai para o filme coreano de zumbis #Alive. A visualização de conteúdo turcos quase dobrou; o interesse dos brasileiros pela série turca O Último Guardião chamou a atenção. Já o thriller Desejo Sombrio, que ficou no Top 10 do Brasil por 51 dias, vem do México. Por outro lado, o filme original brasileiro Modo Avião, protagonizado por Larissa Manoela , chegou ao Top 10 de 70 países ao redor do mundo.

O público brasileiro também assistiu quase o dobro de anime em comparação com o ano passado: Pokémon: Mewtwo Contra-Ataca - Evolução, One Piece, The Seven Deadly Sins: A Ira Imperial dos Deuses e O Sangue de Zeus foram os favoritos.

A quarentena de 2020 também foi responsável pelo o surgimento de muitos padeiros e chefs amadores. Esse fenômeno pode ser notado nos termos buscados na Netflix: "cozinha", "receitas", "chef" e "comida". A responsabilidade de atender a essa demanda ficou com séries como Sugar Rush, Mandou Bem e Crazy Delicious.

No gênero ficção, lideraram as histórias familiares complexas como A Caminho da Lua, Os Irmãos Willoughby e Enola Holmes. Entre os dramas, O Milagre na Cela 7 se destacou ficando 23 dias no Top 10 do Brasil. Entretanto o público desse gênero melancólico também escolheu Se Algo Acontecer Te Amo e Por Lugares Incríveis. Na categoria ação, os destaques foram Resgate, Power, The Old Guard, La Casa de Papel e a série original brasileira Bom Dia, Verônica. Na seção fantasia, Locke & Key e Carta ao Rei estiveram em evidência.