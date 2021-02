Dupla Daft Punk anuncia o fim da carreira

Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, do Daft Punk - (Foto: Estadão/Chad Batka )

A dupla francesa de música eletrônica Daft Punk anunciou seu fim. Depois de 28 anos de carreira e muitos prêmios conquistados, os músicos publicaram no YouTube um vídeo de oito minutos com o nome de Epílogo, que mostra um trecho do filme Electroma, lançado pelos músicos Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, em 2006. Ao site de notícias Pitchfor, a assessora de imprensa, Kathryn Frazier, confirmou a notícia.

O Daft Punk lançou cinco álbuns e recebeu seis Gramys ao longo da carreira, incluindo o de amelhor álbum do ano por Random Access Memories. Get Lucky, One More Time e Lose Yourself to Dance são considerados seus maiores sucessos. Não há, até o momento, um motivo oficial para o fim da parceria entre Guy-Manuel e Thomas Bangalter.

