Documentário 'Shawn Mendes: In Wonder' ganha trailer; assista

Novo documentário da Netflix mostrará bastidores da turnê mundial de Shawn Mendes - ( Foto: Estadão/Netflix Reprodução )

Uma semana após Shawn Mendes anunciar que será tema de um documentário da Netflix, o serviço de streaming divulgou o primeiro trailer de Shawn Mendes: In Wonder. O longa, que estreia em 23 de novembro, mostrará a turnê mundial que o cantor fez em 2019.

O trailer é recheado de cenas do cantor em alguns dos 104 shows que fizeram parte da turnê de divulgação do álbum Shawn Mendes, lançado em 2018. Nele, Shawn fala sobre algumas inseguranças e também reflete sobre a fama mundial que alcançou.

"Mas não é uma história sobre um cantor famoso, é sobre um cara que está crescendo", afirma o artista no trailer. O documentário também irá abordar um problema que Shawn teve em suas cordas vocais, e que resultou no cancelamento de um de seus shows em São Paulo, em 2019.

Além de falar sobre a turnê, a produção também mostrará detalhes sobre o relacionamento atual do cantor canadense com Camila Cabello. "Minha música está no rádio, e eu penso 'tudo é sobre você. Sempre foi você'. Ela diz 'como assim?', e eu 'são sobre você. Todas as músicas que já escrevi'", diz Shawn ao fim do trailer, se referindo à namorada.

Nas redes sociais, Mendes comemorou o lançamento do trailer, e agradeceu os fãs: "muito obrigado a todos por estarem nessa jornada comigo".