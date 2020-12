David Harbour revela novidades da 4ª temporada de 'Stranger Things'

David Harbour revela que 4ª temporada de Stranger Things é a sua favorita da série - ( Foto: Estadão/Monica Almeida/Reuters )

David Harbour, o ator que interpreta o policial Jim Hopper em Stranger Things, contou o que os fãs podem esperar da quarta temporada da série. No início do ano, a Netflix compartilhou um teaser dos próximos episódios confirmando que o personagem Jim não estava morto. Em entrevista à revista People, o ator revelou que essa é sua temporada preferida da trama e que será possível conhecer novas camadas dos personagens, nunca antes vistas, como do próprio Hopper.

"Uma das melhores coisas que veremos em Hopper é que ele era um protetor, um homem da lei, e agora é um prisioneiro. Ele está preso e isolado. Nós veremos uma camada muito diferente que estava escondida. Essa temporada é a minha favorita porque vai mostrar novas camadas e do que ele realmente é feito", disse ele.

O personagem de David estará preso em uma prisão soviética e sobre as "novas camadas" o ator revelou que os fãs irão conhecer o passado de Hopper, que foi mais explorado na nova temporada. "Vocês vão ver um pouco de sua história sobre quem ele era como um guerreiro de uma maneira que os erros de seu passado retornarão para visitá-lo", concluiu. As gravações de Stranger Things foram retomadas em setembro, após uma pausa por conta da pandemia, porém ainda não há previsão de estreia dos episódios inéditos.