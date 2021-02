Luisa Mell defende Nego Di após eliminação no 'BBB21'

Luisa Mell expõe mensagens antigas de Nego Di oferencendo ajuda para sua causa de defesa dos animais - (Foto: Reprodução / Instagram @luisamell / Globoplay)

Desde a sua saída do Big Brother Brasil 21 nesta terça-feira, 16, Nego Di tem passado maus bocados, pagando aqui fora por cada erro cometido no jogo. Para piorar sua situação, o humorista foi acusado de enviar ameaças para o apresentador Rodrigo Bocardi, incentivando outras pessoas a exporem mensagens negativas mandadas por ele. Porém, Luisa Mell postou recados positivos que recebeu do gaúcho.

Ninguém esperava que a ativista dos animais e apresentadora fosse sair em defesa de Nego Di. Na verdade, a própria Luisa Mell se surpreendeu ao encontrar as mensagens do ex-BBB. "Quero falar uma coisa que vai surpreender muita gente, aliás todo mundo. Mas acho que a gente tem que ser justa e sincera. É sobre o Nego Di, assunto do momento. Vi muita gente postando falando que ele tinha ameaçado muitas pessoas antes do 'Big Brother'. Aí, bateu a curiosidade e fui lá olhar se ele tinha mandado alguma mensagem para mim. E não é que ele tinha mandado? Faz tempo e eu não tinha visto", admitiu numa série de vídeos postados no stories do Instagram na noite desta quinta-feira, 18.

Em seguida, Luisa colocou um print com as mensagens de Nego Di oferecendo ajuda para divulgar as ações do Instituto Luisa Mell, sua organização sem fins lucrativos em prol dos animais. "Eu choro muito com os teus stories. Posso te ajudar de alguma forma?", escreveu o humorista, que mais tarde reforçou a proposta com outras mensagens. "Oi. Precisa que eu divulgue alguma coisa para te ajudar? Trabalho em uma rádio aqui do Rio Grande do Sul. Se precisar de algo, eu ajudo", dizia o segundo recado, de julho de 2019.

A ativista disse que não defende o que Nego Di fez no jogo, mas não concorda com o linchamento virtual que ele vem sofrendo desde que deixou o reality. "Resolvi postar isso para vocês verem que ninguém é de todo mau. Obviamente que eu, como o Brasil inteiro, torci para ele sair. Todo mundo ficou contra ele dentro do jogo, mas sou contra esse massacre que as pessoas querem continuar fazendo com as pessoas que saem. Acho isso muito perigoso. Então, resolvi manifestar. Foi por acaso, gente. Não conheço ele. Achei essa mensagem e resolvi postar para que a gente repense", disse.

Luisa aponta que é um entretenimento e pede mais compaixão. "A gente precisa tomar cuidado com as pessoas. Por mais que seja artista, por mais que seja BBB e a pessoa esteja se expondo. A pessoa já vai para se expor, mas são seres humanos, são sensíveis. Eu sou uma pessoa que critica, sempre me posiciono quando uma pessoa erra, mas nunca para ficar massacrando ela para o resto da vida", concluiu.

O gaúcho teve rejeição recorde na história do BBB ao ser eliminado com 98,76% dos votos. Em entrevistas à programas na Globo, ele afirma que assistiu aos vídeos da sua participação no reality show e se arrepende de como agiu.